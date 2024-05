Cavalhadas de Pirenópolis ganham destaque internacional no The Washington Post

Uma reportagem publicada na segunda-feira (19) no renomado jornal estadunidense The Washington Post colocou as Cavalhadas de Pirenópolis em evidência. O artigo, assinado pelo fotógrafo brasileiro Eraldo Peres, apresenta um olhar singular sobre essa rica tradição cultural brasileira, destacando sua história, simbolismo e importância para a comunidade local.

A festividade, uma das mais representativas encenações da cultura brasileira, faz parte do Circuito das Cavalhadas promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Goiás (Secult), que investiu R$ 4 milhões no fomento à festa em 15 municípios goianos.

"O apoio do governo estadual deu mais estrutura a essa festividade que hoje recebeu esse importante reconhecimento do jornal The Washington Post. Essa reportagem é um marco importante, pois contribui para o fortalecimento da identidade cultural do país e do povo goiano, além de atrair mais olhares para o nosso Estado", destaca Yara Nunes, secretária de Estado da Cultura.

História

As Cavalhadas, que se realizam anualmente em Pirenópolis (GO), remontam ao século XIX e encenam a luta épica entre mouros e cristãos. Mais do que uma simples encenação, o evento é carregado de significado religioso e cultural, perpetuando valores como fé, bravura e justiça.

Realizada desde 1826, as Cavalhadas de Pirenópolis foi a primeira a ganhar o título de Patrimônio Imaterial Cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Reconhecida como uma das mais significativas do Brasil, o festejo pirenopolino virou modelo para outras cidades.

O artigo do The Washington Post destaca a grandiosidade da produção das Cavalhadas e ressalta a participação ativa da comunidade local na organização e realização do evento, que se traduz em um sentimento de união e pertencimento entre os habitantes de Pirenópolis.

Circuito das Cavalhadas

Realizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, e em parceria com as prefeituras, o Circuito das Cavalhadas 2024 abrange 15 municípios goianos. É a maior edição do evento. Ao todo, o Governo de Goiás destinou aos municípios R$ 4 milhões para a realização das festividades. Foi o maior investimento da história. Os recursos são utilizados para a montagem de tendas e estruturas de arquibancada, divulgação, compra de fantasias e adornos, entre outros itens.