Cavalhadas de Pirenópolis vencem prêmio internacional na categoria de ‘festa do ano’

A tradicional festa das Cavalhadas de Pirenópolis foi a grande vencedora do “Premio Internacional Pasaporte Abierto”, promovido pela Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT). O evento concorreu na categoria Festa do Ano com outros países como França, México, Argentina e Chile.

O resultado do prêmio foi anunciado no último domingo (4), na cidade mexicana de San Luís de Potosí.

As categorias premiadas foram relevância social, reconhecimento de outros, originalidade, investigação jornalística, mídia especializada em turismo de destaque, melhor proposta turística, destino turístico responsável, empreendedores de turismo comprometidos, trabalho em equipe, corpo colaborador, trajetória e festa do ano, tendo as Cavalhadas concorrido – e vencido – neste último.

Também concorreram na categoria festa do ano o Campeonato Mundial Del Alfajor, da Argentina; Fiesta de la Vendimia (versão on-line), do Chile; Fiexpo Latin América, do Panamá; Noche europea de los museos, da França e Tianguis 2022, do México.

A secretária de Turismo de Pirenópolis, Vanessa Leal, comemorou o feito. “Para nós é um grande reconhecimento de todo esforço que a comunidade pirenopolina faz para realizar essa festa tão alegre e genuína”, afirmou.

O apresentador do programa turístico Viaje Por aí, Ziomar Santos, e sua esposa Eliane de Souza, ambos diretores da OMPT no Brasil, foram os responsáveis pela inscrição das Cavalhadas no prêmio.

As Cavalhadas

Com uma belíssima e tradicional performance, as Cavalhadas representam a luta medieval entre mouros e cristãos. Sua origem remonta ao século 12, durante a Reconquista da Península Ibérica. Os feitos do rei Carlos Magno e os 12 pares da França na luta contra os mouros foram usados na catequização nos reinos ibéricos.

No Brasil, as primeiras manifestações teatralizadas que fazem referência a essa luta datam do século 18, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Em Goiás, as Cavalhadas estão presentes há mais de 200 anos e ocorrem entre os meses de junho e setembro, como parte dos festejos do Divino Espírito Santo.