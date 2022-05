CCJ aprova projeto que dá nome de Iris Rezende ao novo viaduto da Perimetral Norte

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia aprovou, nesta quarta-feira (25), o projeto de lei que batiza o novo viaduto construído na Perimetral Norte com a Avenida Goiás com o nome do ex-governador de Goiás, Iris Rezende, que também foi prefeito da capital. A obra deve ser inaugurada na terça-feira (31).

O projeto foi proposto pelo vereador Clécio Alves (Republicanos), mas havia encontrado uma barreira porque o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), havia enviado à Casa um projeto para que o viaduto recebesse o nome do bispo Abigail Carlos de Almeida.

No entanto, como a proposta de Clécio foi apresentada antes, o prefeito recuou de seu projeto, e, com isso, o batismo com o nome de Iris deve ser oficializado após o fim da tramitação na Câmara. Na CCJ, a aprovação foi unânime e, agora, o texto segue para apreciação em plenário, onde passa por duas votações até ir para sanção do prefeito.

No início do ano, o vereador tentou homenagear Iris, que morreu em novembro do ano passado, aos 87 anos, trocando o nome da Avenida Castelo Branco. A ideia era substituir a homenagem feita a um dos presidentes da época da ditadura militar. O projeto foi aprovado na Câmara, mas vetado pelo prefeito, depois de protestos de lideranças empresariais da região.

À comunicação da Câmara, o presidente da CCJ, vereador Henrique Alves (MDB), ressaltou que após a polêmica da Avenida Castelo Branco, os vereadores pacificaram a questão, aprovando o nome de Iris para o novo viaduto da Avenida Perimetral. A obra integra o corredor BRT Norte-Sul.