Ceap-Sol promove ação de conscientização e testagem rápida do HIV/Aids

O Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol), unidade do Governo de Goiás, gerido Instituto Sócrates Guanaes (ISG), promove nesta sexta-feira (1) ações com testagem rápida de HIV/Aids e distribuição de autotestes para o diagnóstico da doença.

Também haverá a entrega de kits com folder informativo e preservativos para a população que circula na região circunvizinha da unidade de saúde, que fica localizada no Jardim Europa, em Goiânia.

A realização de testes e entregas kits orientativos serão realizadas em dois locais, das 13h30 às 17h. Na entrada do Plaza D'Oro Shopping (Bairro Eldorado), haverá um estande para a entrega de 250 autotestes de HIV/Aids.

E, no Terminal Bandeiras, será montada uma estrutura para a realização de cerca de 500 testes rápidos e 50 autotestes para diagnóstico da doença. Além disso, serão disponibilizadas 100 unidades de testes de confirmação, para os casos em que o primeiro teste apresentar a informação de positivo.

Os testes rápidos serão realizados por uma equipe de saúde devidamente capacitada para a ação. Para a realização, é feita a coleta de sangue da ponta do dedo e o resultado fica pronto entre 15 e 30 minutos. As pessoas com resultado positivo serão orientadas por uma equipe composta por médicos, psicólogos e enfermeiros sobre o tratamento, seguindo todos os protocolos de sigilo.

Em relação aos autotestes, as equipes prestarão as devidas orientações para que a pessoa consiga se testar em casa e sobre o que devem fazer em caso de resultado positivo. Em ambos os locais haverá ainda a entrega de materiais informativos sobre HIV/AIDS e de kits contendo preservativos femininos/ masculinos e lubrificantes.

Estrutura da rede de saúde pública para o combate à doença

Qualquer cidadão pode adquirir, gratuitamente, preservativos femininos e masculinos em unidades básicas de saúde. Além disso, é possível realizar a testagem rápida contra o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis em unidades básicas de saúde.

Serviço: Testagem de HIV/AIDS

Horário: 13h30 às 17h

Locais:

Plaza D´oro Shopping (entrada principal de pedestres)

Terminal Bandeiras (área interna do terminal, próxima a praça de alimentação)