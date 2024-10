Ceasa realiza 4ª edição da Festa do Pequi nesta quarta-feira

A 4ª edição da Festa do Pequi acontece na manhã desta quarta-feira (23), das 9h às 13h, nas Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa Goiás), no dia instituído Dia Estadual do Pequi, pela lei 22.229. A celebração tem como objetivo ressaltar o fato do entreposto de Goiânia ser o que mais recebe e comercializa pequi no Brasil.



O evento será realizado em tendas montadas ao lado do Mercado do Produtor (Pedra 1), no entreposto da Ceasa/GO, localizado na BR-153, Km 5,5, Jardim Guanabara. Uma das novidades deste ano é o preparo da maior panela de pequi do mundo, o que deve ser uma atração à parte, quando será utilizado nada menos que 50 sacas de pequi, 300 quilos de carne e a mesma quantidade de arroz.



A programação artística contará com artistas amadores da Ceasa, além de manifestações tradicionais, como a folia de Reis de Jesúpolis. Haverá ainda a inauguração da reconstrução da malha asfáltica do entreposto e a revitalização do Mercado Não Permanente, a Pedra 2.



A exemplo das outras edições, serão servidas mais de 2500 refeições, cujo ingrediente principal é o pequi. Também será novamente realizada a feirinha para comercialização, não só do fruto, mas de produtos artesanais e derivados do pequi.