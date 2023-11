Ceasa tem manhã de cuidados para o público masculino

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) realiza nesta quinta-feira (23), das 8h até as 12h, uma ação da Campanha Novembro Azul - Saúde do Homem e Prevenção do Diabetes na Centrais de abastecimento de Goiás (Ceasa).



O evento vai disponibilizar diversos serviços para o público masculino, como: testes de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), atendimento de saúde bucal, avaliação nutricional, aferição de pressão, testes de glicemia, Práticas Integrativas Complementares (PICs), além de distribuição de preservativos.



Em Goiás, no ano de 2019, ocorreram 22.386 óbitos de homens a partir dos 20 anos de idade. As três primeiras causas foram: doenças do aparelho circulatório (26,8%), causas externas (18,3%) e neoplasias (16,2%). Em 2020 e 2021 ocorreram 27.082 e 33.818 óbitos, respectivamente. As três primeiras causas, nos dois anos, foram doenças infecciosas e parasitárias, doenças do aparelho circulatório e causas externas.



A ação tem como objetivo a prevenção e conscientização dos homens que lideram ranking da maioria das doenças. A Ceasa tem um público diário de feirantes e visitantes de cerca de 15 mil pessoas, a maioria homens que normalmente não tem o hábito de acessar os serviços de saúde.



Serviço: Ação Campanha Novembro Azul -Saúde do Homem e Prevenção do Diabetes

Data: 23/11

Horário: 8h às 12h

Local: Ceasa - Rodovia BR 153, KM 5,5, Jd Guanabara, Goiânia