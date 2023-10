Celebrações do pequi dominam Goiânia nos próximos dias

A 3ª edição da Festa do Pequi da Ceasa acontece nesta quinta-feira (19), a partir de 8h30, no entreposto de Goiânia e vem coroar a importância do fruto, que ganhou uma data para sí, 23 de outubro é o Dia Estadual do Pequi.



A festa acontece em tendas montadas ao lado do mercado do Produtor da Ceasa/GO, mais conhecido como Pedra 1, com intuito de celebrar o fato do entreposto de Goiânia ser o que mais recebe e vende pequi no Brasil. A celebração está marcada para começar às 8h e a programação se estende até às 13h, com show da dupla Nerildo e Nerivan.



A partir das 8h30 haverá visita da Folia de Reis Imigrantes de Belém, da cidade de Santa Rosa e Petrolina aos vários galpões do mercado, enquanto no palco, a Orquestra de Violeiros de Goiás se apresenta. Estão previstas, ainda, apresentação da Associação dos Catireiros, Foliões e Violeiros de Aparecida de Goiânia, do cantor Sérgio Bell e o encerramento com a dupla sertaneja Nerildo e Nerivan. Durante toda a festa, o berranteiro Adiel Junio Freitas, de 15 anos, campeão de vários concursos no país, fará participações especiais.

Festival

Já na sexta-feira (20) começa o festival “I Love Pequi”, no Passeio das Águas Shopping, e segue até terça-feira (24), com entrada gratuita. Serão 15 estandes com um cardápio que oferece uma variedade de pratos à base do fruto, como sanduíches, risoto, sorvetes, pamonha e outros.



O evento acontece no estacionamento marrom do shopping e destaca também a comemoração dos 90 anos de Goiânia e os 10 anos do Passeio das Águas. O influenciador Alexandre Suíta, apresentador do programa “Cozinhar para não surtar”, será o embaixador do festival e marcará presença todos os dias.



Haverá uma programação musical com nove shows durante o evento. Quem visitar o festival pode adquirir vários produtos feitos à base de pequi, como o creme de pequi, molho, farinha, entre outras opções. No domingo (22), às 13h, acontecerá o concurso do maior “Roedor de Pequi”. As inscrições, gratuitas e limitadas, devem ser feitas pelo perfil @ilovepequi.