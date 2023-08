Cenipa recolhe 'caixa preta' de helicóptero da Marinha que caiu em Formosa

A “caixa preta” do helicóptero da Marinha que caiu na última terça-feira (8), em Formosa, no Entorno do Distrito Federal foi recolhida pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáuticos (Cenipa). Dois militares morreram e 12 ficaram feridos no acidente que ocorreu na base militar Forte de Santa Bárbara.

De acordo com a Marinha do Brasil (MB), o equipamento vai ajudar na investigação do acidente, que está sendo apurado pela Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico. Conforme a MB, a área do acidente foi isolada e os laudos serão concluídos em até 180 dias.

O caso

O helicóptero da Marinha caiu na última terça-feira (8) em Formosa, e deixou dois mortos e 12 feridos, no Forte de Santa Bárbara.Morreram no acidente os sargentos Luís Fernando Tavares Augusto, que servia no Batalhão de Blindados de Fuzileiros Navais, e Renan Guedes Moura, lotado na Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador (RJ).

Segundo a Marinha, o acidente envolveu 14 militares. Dez apresentam lesões sem gravidade, dois devem passar por cirurgia ortopédica e os outros dois morreram. As causas e circunstâncias do acidente serão apuradas pela Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico.

O helicóptero

O UH-15 Super Cougar, segundo a Marinha, é um helicóptero multimissão, usado em tarefas associadas ao apoio de operações especiais, operações terrestres de caráter naval, além de atividades benignas e de emprego limitado da força, tais como evacuação aeromédica, busca e salvamento, transporte aéreo logístico e combate a incêndio.

A Força Armada afirma que a aeronave participa de diversas missões e operações, além de dar apoio em desastres naturais e no transporte de urnas eletrônicas para diversas localidades do país para as eleições.