Censo confirma redução de alunos em 2022 nas escolas de Goiás

O Censo Escolar da Educação Básica, divulgado nesta semana pelo Ministério da Educação (MEC), confirma uma queda em Goiás no ano passado no número de crianças e adolescentes matriculados em instituições de ensino das redes municipais e estadual. Em comparação com os dados dos quatro anos anteriores, é o menor, puxado principalmente por uma redução no total de matrículas do ensino médio da rede estadual.

Levantamento feito pela reportagem com base nos censos de 2018 a 2022 mostra que mesmo durante o isolamento por causa da pandemia da Covid-19 o número de matriculados no ensino médio estava subindo e que a primeira queda ocorreu justamente em 2022, quando a vacina contra o coronavírus começou a ser distribuída. Foram 10 mil alunos a menos em relação a 2021 nesta etapa de ensino, sem considerar os especiais.

Em 2023, o número de matrículas de novos alunos bateu recorde no ensino médio, fazendo com que até o momento já estejam confirmados 221 mil alunos nesta etapa na rede estadual, incluindo os especiais. Em 2022, este total chegou a 209 mil.

O censo também mostra a consolidação da queda no número de vagas em escolas de período integral para os anos iniciais do fundamental, estas sob responsabilidade das prefeituras. O governo estadual responde apenas por 0,7% dos matriculados nesta etapa. Apesar do total de alunos ter se mantido estável entre 2018 e 2022, o porcentual de matriculados em período integral caiu de 10,37% para 6,79%.

Já o número de alunos nos anos finais do ensino fundamental apresentou ao mesmo tempo redução no total de matriculados, mas um aumento no de inscritos em escolas de período integral. Neste caso, a rede estadual responde por cerca de 70% das matrículas. O porcentual de crianças nesta etapa em escolas de tempo integral saltou de 7,9% para 13%. Isso porque foram mais de 10 mil novas vagas ofertadas pelo governo estadual e mais 5 mil pelas prefeituras.

A Educação para Jovens e Adultos (EJA), modalidade voltada para cidadãos que querem retomar às salas de aula, mas não estão mais na idade apropriada para a série no ensino formal, segue em queda livre seja nas redes municipais ou estadual. O total de matriculados no ensino médio da EJA caiu 34% em relação a 2021 e 63,5% em relação a 2018. Já no ensino fundamental da EJA a queda foi, respectivamente, de 19% e 46,4%.

O censo escolar é realizado todo ano e é um instrumento importante para análises a partir de estatísticas da educação.