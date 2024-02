Censo IBGE: Goiás tem mais igrejas do que escolas e hospitais juntos

Dados do Censo 2022 divulgados nesta sexta-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que Goiás possui mais igrejas do que escolas e hospitais juntos. De acordo com o levantamento, o estado tem 18.970 estabelecimentos religiosos (269 igrejas para cada 100 mil habitantes), enquanto o número de instituições de ensino e saúde contabilizam 7.337 e 7.872, respectivamente.

O número de igrejas registradas pelo Censo coloca Goiás na 12ª posição no ranking nacional, ficando atrás de estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro – os quais ocuparam as três primeiras posições. Em âmbito nacional a situação foi semelhante: o Brasil tem mais estabelecimentos religiosos do que a soma de saúde e ensino.

Ao todo, o país possui 579.798 igrejas, 264.445 escolas e 247.510 hospitais e UBSs. Essa foi a primeira vez que o IBGE mapeou todas as coordenadas geográficas e os tipos de edificações que compõem os 111 milhões de endereços do Brasil cadastrados durante a pesquisa.

O estudo também levantou que a maioria dos endereços em Goiás é formada por domicílios particulares (casas e apartamentos). Em segundo lugar estão os estabelecimentos comerciais com "outras finalidades", como comércio, prédios culturais ou públicos.

Confira os dados:

População: 1.437.366

Residências: 655.531

Comércio, cultura, prédios públicos e outros: 100.457

Construções: 14.515

Estabelecimentos agropecuários: 520

Dados em Goiânia:

Residências: 655.531

Igrejas e templos: 2.737

Instituições de ensino: 1.481

Hospitais e UBSs: 1.777

Mais domicílios do que habitantes

As coordenadas geográficas do Censo Demográfico 2022, divulgadas nesta sexta pelo IBGE também revelaram as localidades que possuem mais domicílios do que residentes. A maioria dos casos é de cidades turísticas, como Ilha Comprida (SP), Matinhos (PR), Ilha de Itamaracá (PE), Mangaratiba (RJ) e Saubara (BA).

Em Goiás, apenas uma cidade entrou na lista, o município de Rio Quente, na região sul do estado. Segundo o Censo, a cidade goiana possui cerca de 3.900 habitantes, enquanto o número de domicílios é de aproximadamente 4.100.