Censo IBGE: Idade média da população de Goiás passou de 29 para 34 anos em uma década

A idade mediana da população de Goiás passou de 29 para 34 anos em uma década, pouco abaixo da média nacional que é de 35 anos, segundo dados do Censo de 2022 divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Goiânia possui praticamente a idade mediana igual à média nacional, ou seja, a população de todo país envelheceu.

O município com a maior idade mediana é Guaraíta, na região central de Goiás, com 46 anos, sendo 18 anos a mais do que a menor, que é 28 anos, e foi registrada em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

Índice de envelhecimento em Goiás

O índice de envelhecimento do IBGE mostra a relação de idosos de 65 anos ou mais de idade em relação à população de 0 a 14 anos. Quanto maior o valor do indicador, mais envelhecida é a população.

Esse índice chegou a 45,3 em 2022 para Goiás, indicando haver 45,3 idosos para cada 100 crianças. Em 2010, esse índice era de 26,1, evidenciando o processo de envelhecimento da população na unidade da Federação.

O município com o maior índice de envelhecimento no estado é Amorinópolis e com o menor índice de envelhecimento é Chapadão do Céu. Goiânia apresentou um índice superior ao estadual e nacional e mostra que, mesmo com vários municípios com índices altos, os municípios do interior pressionam para o menor índice geral do estado.

Mais da metade da população de Goiás é formada por mulheres

De acordo com o levantamento, as mulheres no estado são 50,9% da população, enquanto os homens, 49.1%. O Censo aponta que há mais de 75 mil mulheres a mais do que homens. Elas somam 756.475, enquanto os homens são 680.891.

A nível nacional, os dados também mostram que em todo o Brasil a população é majoritariamente feminina. Enquanto as mulheres são 51,5%, isto é, 104.548.325, os homens são 48,5%, ou seja, 98.532.431.