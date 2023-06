Censo IBGE: População de Goiânia cresce e ultrapassa 1,4 milhão de habitantes

A população da cidade de Goiânia passou de 1.302.001 para 1.437.237 milhões de habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE). Os primeiros resultados do Censo Demográfico 2022 foram divulgados na manhã desta quarta-feira (28) e a capital goiana apresentou um crescimento populacional de 10,4%.

Após adiamentos por conta do baixo número de respostas obtidas pelos analistas censitários, os dados definitivos do Censo foram divulgados. A pesquisa traz um conjunto de informações básicas sobre os totais populacionais e de domicílios no país em diferentes níveis geográficos. Para concluir o levantamento completo, basta clicar aqui.

No ranking de maiores variações populacionais absolutas positivas, Goiânia aparece em 5° lugar, com diferença populacional de 135.236 pessoas. Na 1° posição está o município de Manaus (AM), seguido por Brasília (DF), São Paulo (SP), Sorocapa (SP).

Segundo a pesquisa, a população brasileira atual é de 203.062.512, um aumento de 6,45% em relação ao Censo de 2010. No estado de Goiás, a população é de 7.055.228, o que representa um aumento de 17,55% quando comparado ao Censo anterior.

A pesquisa do IBGE também aponta que a capital goiana apresenta uma densidade demográfica de 1.970,72 habitantes por km² e uma média de 2,61 moradores por residência.

Menores populações

O município de Anhanguera, região leste de Goiás, ficou em 3° lugar no ranking das menores populações, com 924 pessoas no total. Em 2010, a cidade tinha 1.020 moradores, apresentando um decréscimo populacional de 9,4%. Outro município goiano presente neste ranking foi Lagoa Santa, região sudeste de goiás, com 1.390 habitantes em 2022. Em 2010, a cidade tinha 1.254 moradores, apresentando um aumento populacional de 10,8%.