Central do IPTU de Goiânia inicia atendimento presencial nesta segunda-feira

O atendimento presencial para os contribuintes na Central do IPTU começa nesta segunda-feira (5), no prédio do Serviço Social do Comércio (Sesc), localizado na Rua 19, no Centro, em Goiânia. O espaço fica ao lado do prédio da Justiça Federal. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, sem agendamento prévio, até o dia 1º de março.

O serviço é disponibilizado pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin). Segundo a pasta, no prédio foram montados 11 guichês, onde técnicos e auditores tributários vão esclarecer dúvidas, atualizar cadastro e calcular a composição do imposto.

Além disso, o contribuinte pode emitir boletos ou efetuar pagamentos por meio de cartões e PIX, consultar o número de inscrição municipal e conferir os documentos necessários para abrir o processo de revisão ou atualização cadastral.

Uma das novidades da Central do IPTU deste ano é a parceria com o Atende Fácil, que disponibilizou servidores para a unidade. Assim, os contribuintes, que após o atendimento pelos técnicos da Sefin necessitarem fazer a abertura de processos, serão encaminhados para a sala da central de atendimento.

A prefeitura informou que, assim como em 2023, todos os serviços continuam a ser feitos também nas agências da rede do Atende Fácil, em cinco pontos pela cidade, por agendamento, pelo site no ícone do Atende Fácil na tela principal.