Centraliza volta à Avenida Goiás nos dias 27 e 28 de abril

O projeto Centraliza, uma iniciativa da Prefeitura de Goiânia dentro do programa de requalificação da região Central da capital, volta à Avenida Goiás neste final de semana (27 e 28) com várias atividades gratuitas voltadas tanto para as crianças quanto para os adultos. A programação começa a partir das 18 horas de sábado (27) com um show em frente ao Grande Hotel homenageando o Dia Nacional do Choro. No palco, João Garoto, Grupo de Choro Brasileirinho, Sons Duo Brasil e Débora di Sá. No domingo (28) atrações de lazer, cultural e esportivas tomam conta da avenida a partir das 8 horas. Serão mais de 14 horas de programação com o envolvimento de várias secretarias.

A primeira edição do Centraliza foi realizada no dia 7 de abril. “Foi um embrião. O prefeito Rogério Cruz sentiu a necessidade de dar ao Centro o protagonismo que ele merece. Tivemos mais participação de quem trabalha e mora na região. Observamos tudo e desta vez vamos ampliar as atividades e fazer da Avenida Goiás um ponto de encontro da família goianiense”, explica o secretário dos Esportes de Goiânia, Danilo Rabelo. Uma das inovações será o passeio ciclístico Pedala Centraliza, que sairá às 16 horas da Avenida Goiás, com um percurso de 15 km, passando por alguns parques da cidade, como Vaca Brava e Areião, e terminando na própria Avenida Goiás onde haverá um show da banda Liga Joe.

Danilo Rabelo não arrisca dizer que o Projeto Centraliza, de imediato, será realizado todos os domingos a exemplo de outras iniciativas que o inspiraram, como no Rio de Janeiro (Avenida Atlântica), São Paulo (Avenida Paulista) e Brasília (Eixão). “A ideia é que seja mensal, mas até pegar corpo, entender como tudo funciona e a comunidade participar, o lapso temporal entre um e outro deve reduzir. Nós precisamos do público”, enfatiza. Ele lembra que as famílias podem levar as crianças com bicicletas, patins, skate para brincar à vontade e em segurança, mas vão encontrar também uma gama de atividades.

Aulas de alongamento, mesas de ping-pong e de pebolim, pintura de rosto, oficina de balões, presença dos personagens da Patrulha Canina, apresentações circenses, exposição de carros antigos, encontro de motos, shows musicais e diversas atividades esportivas estão programados para o domingo. Às 10 horas tem espetáculo com Chocolate e Pimentinha e às 11 horas com a Banda Cascavel e Casquinha Rock. A segurança ficará sob a responsabilidade da Guarda Civil Metropolitana, da Secretaria Municipal de Mobilidade, que irá fechar todas as ruas de acesso à Avenida Goiás e o trecho principal, da Avenida Anhanguera (Praça do Bandeirante) até a Praça Cívica. A Polícia Militar também reforçará o monitoramento.

Segundo Danilo Rabelo uma das carências identificadas na primeira edição foi a ausência de pontos para adquirir bebidas e alimentos, além de sanitários. “Dez vez, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa mobilizou food trucks que estarão na avenida, tanto no sábado quanto no domingo. Também haverá sanitários. Queremos que a comunidade sinta que todos os recursos foram pensados. É um projeto de longo prazo. Só vamos saber o que vai dar certo, fazendo.”

Durante o passeio ciclístico Pedala Centraliza os participantes terão auxílio com hidratação e haverá segurança no percurso, como enfatiza o titular da Secretaria dos Esportes. Haverá sorteio de prêmios e os primeiros 500 inscritos vão ganhar camiseta do evento. Ele antecipa que já está sendo programada a Corrida Centraliza para o mês de julho, um percurso de 5 km. “Em edições futuras pretendemos levar equipamentos para montar e desmontar como uma pista de skate móvel”, avisa Rabelo.



As inscrições para o passeio ciclístico Pedala Centraliza foram abertas nesta terça-feira (23). A participação é gratuita, e as inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.gle/6gUKSSm49akqBhuv8