Centro Cultural Octo Marques inaugura coletiva “Enraizamentos” nesta quinta-feira (20)

O Centro Cultural Octo Marques, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), inaugura, às 19h desta quinta-feira (20), a exposição coletiva “Enraizamentos”, cujas obras são assinadas por professores da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás (FAV-UFG), integrantes do Grupo Âmbar. A mostra segue em cartaz até 10 de agosto, na Sala Frei Nazareno Confaloni.

A coletiva apresenta pinturas, desenhos, fotografias, gravuras, vídeo, cerâmica e instalação dos seguintes artistas: Adriana Mendonça, Eliane Chaud, Flávia Leme, Glayson Arcanjo, Odinaldo Costa e Rubens Pileggi.

Com curadoria de Paulo Duarte-Feitoza, “Enraizamentos”, segundo projeto do grupo Âmbar, é composta por trabalhos produzidos entre 2023 e 2024, cujo foco são as relações de pertencimento estabelecidas com o Cerrado. “Foi um processo de imersão que originou em um conjunto forte e coeso de obras, e que é resultado das pesquisas realizadas pelos artistas no último ano e meio”, pontua.

O título da exposição faz referência ao livro mais recente da filósofa Simone Weil, no qual a autora aponta que o pertencimento é a necessidade mais importante, e ao mesmo tempo mais ignorada, da alma humana. “As obras apresentadas resultam das experiências pessoais dos professores-artistas-pesquisadores e as relações que estabelecem nesse espaço-território cerradense de Goiás. Como se trata de um grupo formado principalmente por que podem ser considerados “estrangeiros”, os trabalhos ganham dimensões de acordo com a forma como cada um é afetado pessoalmente por esse lugar”, observa o curador.

O Centro Cultural Octo Marques funciona de segunda-feira a domingo, das 9h às 17h. A entrada é gratuita e o espaço pode receber animais de estimação, desde que com coleiras.

Serviço: Exposição “Enraizamentos”

Abertura: 20/06 (quinta-feira) - às 19h

Local: Centro Cultural Octo Marques (Rua 4, 515, Ed Parthenon Center, Centro, com entrada pela Rua 7)

Período de visitação: 21/06 a 10/08/2024 - segunda a domingo, das 9h às 17h.

Entrada gratuita