Centro espírita realiza bazar beneficente no próximo domingo (8)

O Centro Espírita de Evangelização Eurípedes Barsanulfo realiza no próximo domingo (8) um bazar beneficente para arrecadar fundos para a ampliação de suas instalações e a implantação de novas ações sociais.



Estarão disponíveis para comercialização produtos novos e usados em bom estado de conservação. Roupas e calçados novos masculinos a partir de R$ 5, enquanto roupas e calçados femininos e infantis estarão com três peças por R$ 10.



O centro espírita está localizado na Rua C-126, quadra 237, lote 05, no Jardim América, próximo ao Cepal do setor. O bazar ocorrerá das 8h às 12h.