Centro universitário em Goiás promove trote solidário

Milhares de universitários em todo o país terão a oportunidade de contribuir para a campanha Estudante Sangue Bom, iniciativa do HEMOCIONE, organização não governamental que promove eventos de coleta de sangue, que recebe, durante todo o mês de março, o apoio do Instituto Yduqs e de suas organizações de ensino parceiras.

Em Goiás, o Centro Universitário Estácio participa da ação como forma de contribuir para a formação de uma nova geração de doadores. No Brasil, apenas 1,6% da população é doadora de sangue a cada ano. Este percentual é referente a cerca de metade do número necessário de doadores, para suprir a necessidade de sangue no país, no período.

Para contribuir com a promoção do hábito da doação de sangue no Brasil, o Instituto Yduqs mobilizou suas instituições de ensino parceiras para a realização de um trote solidário em adesão à campanha de doação de sangue.

Guilherme Cavalcanti, reitor do Centro Universitário Estácio Goiás, enfatiza que a iniciativa é fundamental não apenas para promover a solidariedade entre os estudantes, mas também para conscientizá-los sobre a importância da doação de sangue. “Estamos orgulhosos de participar dessa ação que pode salvar vidas e contribuir para o bem-estar da nossa comunidade”, comenta.

Participam do Trote Solidário do Instituto Yduqs, em alusão à campanha Estudante Sangue Bom, dezenas de campi das instituições de ensino: Estácio, Ibmec, IDOMED e Wyden.

Como doar

Para encontrar o banco de sangue mais próximo acesse: https://ondedoar.hemocione.com.br/

Vale destacar que, quem doa sangue não corre risco de contaminação, pois o material é totalmente descartável; não se deve estar em jejum para doar sangue; doar sangue não vicia, não engorda e não emagrece e quem doa sangue uma vez não é obrigado a doar sempre.

Para realizar a doação de sangue é necessário apresentar um documento de identidade oficial com foto; ter entre 16 e 69 anos; evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e bebidas alcoólicas nas 12 horas; pesar mais de 50 kg; as mulheres doadoras não devem estar grávidas ou amamentando. Os intervalos mínimos entre as doações são: homens - dois meses, sendo no máximo quatro doações/ano e mulheres - três meses, sendo no máximo três doações/ano.