Centro Universitário Estácio de Goiás oferece atendimento psicológico gratuito para população

Aproveitando a Campanha Setembro Amarelo, que tem como objetivo a conscientização sobre a prevenção do suicídio, o Serviço Escola de Psicologia (SEP) do Centro Universitário Estácio de Goiás realiza atendimentos psicológicos gratuito para população. A assistência acontece de segunda a sexta, das 8h às 21h, e sábado, das 08h às 12h, com agendamento realizado neste link.

As sessões são realizadas pelos estudantes a partir do oitavo período, com orientação dos professores, na unidade, que fica no Shopping Estação Goiânia. O suicídio é uma questão de saúde pública alarmante no Brasil. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, o país registrou 16.025 casos de suicídio em 2023, o que equivale a uma média de 44 autoquírias (suicídio) por dia.

Os dados do mesmo estudo referentes a 2022 trazem um número ainda maior, com 16.230 casos. Isso mostra a importância de campanhas de prevenção e conscientização. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 78% dos casos de autoextermínio em 2019 tiveram homens como vítimas. Já as mulheres somam 22%.

Para doutora e coordenadora do curso de psicologia da Estácio Goiás, Larissa de Oliveira e Ferreira, uma das formas de prevenir o suicídio é estar atento a quem está próximo, dentro do círculo de convivência. “Algumas mudanças de comportamento devem ser observadas, como o autoisolamento, sinais de autolesão, queda no desempenho escolar, mudanças de peso, perda de interesse por coisas que antes gostava, enfim é importante observar se há algo de diferente no padrão de comportamento da pessoa”, destaca.

Larissa também enfatiza a importância de um atendimento psicológico gratuito “O SEP é um serviço essencial não apenas para a comunidade, que recebe apoio psicológico qualificado, mas também para os nossos estudantes, que têm a oportunidade de aplicar seus conhecimentos na prática, sempre com a supervisão de profissionais experientes. É uma forma de contribuir para a saúde mental da população e ao mesmo tempo formar futuros psicólogos mais capacitados e conscientes do impacto de seu trabalho”, finaliza.

SERVIÇO: Atendimento do Serviço Escola de Psicologia (SEP)

Data: De segunda a sexta, das 08h às 21h, e sábado, das 08h às 12h

Agendamento: Pelo link - https://forms.gle/uKYbrPJJyhSagdVp8

Onde: Centro Universitário Estácio de Goiás (Shopping Estação Goiânia - Avenida Goiás, Nº 2151, Setor Central, Goiânia, GO)

Mais Informações: 62 3623-4112

Gratuito