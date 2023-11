Centro Universitário realiza Feira das Profissões

O Centro Universitário Estácio de Goiás promoverá nesta quarta e quinta-feira, 22 e 23 de novembro, a I Feira das Profissões, um evento destinado aos estudantes e interessados em explorar as variadas oportunidades acadêmicas e profissionais oferecidas pela instituição. A ação acontece no Shopping Estação Goiânia, das 7h30 até às 12h.

Com a proposta de orientar e esclarecer sobre os cursos e as diversas áreas de atuação disponíveis, a I Feira das Profissões se destaca como um espaço crucial para auxiliar jovens na escolha de suas carreiras. A importância desse evento vai além de apresentar informações sobre cursos e profissões, pois proporciona um contato mais próximo com profissionais de diversas áreas.

O evento, de caráter gratuito e aberto ao público, espera receber cerca de três mil alunos ao longo dos dois dias. Com uma programação diversificada, palestras, workshops e estandes informativos estarão disponíveis para oferecer orientação sobre os cursos oferecidos pela instituição, assim como as perspectivas e demandas do mercado em cada área.



Serviço: I Feira das Profissões da Estácio Goiás

Dias: 22 e 23 de novembro

Horário: a partir das 7h30

Local: Shopping Estação Goiânia (Av. Goiás, N 2151 - Centro, Goiânia)

Entrada gratuita