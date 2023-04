Cerca de 100 pessoas denunciam dona de lan house que fingia pagar boletos de clientes

A dona de uma lan house, Juliana de Souza Costa, de 26 anos, foi presa suspeita de aplicar centenas de golpes fingindo pagar boletos de clientes em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. Segundo o delegado responsável pelo caso, Carlos Roberto, aproximadamente ao todo o número de vítimas chegam a 100.

“Finalizaremos o número exato amanhã, porque precisamos mandar para o judiciário até sexta-feira. Porém, fazendo um balanço geral dos casos e das vítimas podemos falar que são cerca de 100 pessoas que caíram no golpe”, contou Carlos Roberto.

Juliana foi presa na última quinta-feira (20) quando estava em Caldas Novas, na região sul de Goiás. Segundo a Polícia Civil (PC-GO), ela recebia o dinheiro juntamente com a fatura, mas não realizava o pagamento. Assim, as vítimas achavam que as contas estavam pagas, mas só percebiam o golpe depois que as empresas comunicavam o atraso de pagamento ou suspendiam o fornecimento dos serviços.

O Daqui entrou em contato com o contato de defesa de Juliana e eles explicaram que a suspeita prestou esclarecimentos nesta quarta-feira (26) a autoridade policial e está colaborando com as investigações. Segundo o advogado Nilton Rodrigues o valor para o ressarcimento das vítimas garantido dos bens da suspeita chega a R$ 132 mil.

“Ela já apresentou em juízo garantias para ressarcimento de todas as possíveis vítimas”, explicou a defesa.

No momento da prisão, a suspeita estava em uma caminhonete Toyota/Hilux, que segundo a polícia, está registrada no nome dela. Os agentes apreenderam o veículo e também uma quantia de R$ 12 mil em espécie.

A Polícia Civil informou que Juliana foi encaminhada ao presídio e vai responder pelo crime de estelionato. A divulgação da imagem dela foi autorizada para que outras possíveis vítimas possam reconhecê-la e denunciar à polícia.