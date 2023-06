Cerca de 300 carros de boi desfilam na Romaria de Trindade renovando tradição de quase 20 anos

Cerca de 300 carros de boi desfilam, na manhã desta quinta-feira (29), na Romaria de Trindade, renovando uma tradição de quase 20 anos. Após a realização de duas romarias virtuais por conta da pandemia da Covid-19, os primeiros dias da Romaria 2023 reuniram aproximadamente 900 mil pessoas na Capital da Fé de Goiás.

Na manhã de hoje, os carreiros, cavaleiros e muladeiros iniciaram o desfile às 7h30, na Praça da Igreja Matriz, e seguem até o Carreiródromo. A expectativa da Associação de Carreiros de Goiás, é que a festa receba mais de 300 carreiros. Após o desfile, os fiéis podem participar da Missa das Obras Sociais Redentoristas , que será realizada às 17h30 no Santuário Basílica.

Após a missa, no mesmo local haverá a participação das Paróquias do Vicariato Nossa Senhora Auxiliadora da Arquidiocese de Goiânia. O tradicional desfile dos carros de boi sempre atrai diversas comitivas que saem das cidades do interior goiano para participar da cerimônia ao Divino Pai Eterno.

A Romaria 2023 começou na última sexta-feira (23) e vai até a madrugada do próximo domingo (2).

Patrimônio Cultural Brasileiro

Em setembro de 2018, a Romaria de Carros de Boi da Festa do Divino Pai Eterno foi reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Por sua relevância como referência cultural e representatividade da vida rural, o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural aprovou, por unanimidade, o registro da celebração religiosa como patrimônio imaterial.

Programação para os póximos dias

Dia 29/06 – Quinta-feira

7h30 - Romaria dos Carros de boi, Cavaleiros e Muladeiros com bênção – Praça da Igreja Matriz.

17h30 - Missa das Obras Sociais Redentoristas – Santuário Basílica.

19h30 - Participação das Paróquias do Vicariato Nossa Senhora Auxiliadora da Arquidiocese de Goiânia – Praça do Santuário Basílica.

Dia 30/06 – Sexta-feira (dia dedicado à Vila São Cottolengo)

19h30 - Participação das Paróquias do Vicariato Nossa Senhora da Abadia da Arquidiocese de Goiânia – Praça do Santuário Basílica.

19h30 - Participação dos internos da Vila São Cottolengo – Praça do Santuário Basílica.

22h - Missa com a juventude e logo em seguida adoração ao Santíssimo – Igreja Matriz.

Dia 01/07 – Sábado

14h - Encontro dos Carreiros, Cavaleiros e Muladeiros – Cineteatro A­fipe.

10h30 - Romaria do movimento Mães que Oram pelos Filhos.

17h30 - Missa com os Carreiros, Cavaleiros e Muladeiros – Praça do Santuário Basílica.

Dia 02/07 – Domingo

4h30 - Alvorada Festiva.

5h - Procissão da Penitência, saindo da Igreja Matriz para a praça do Santuário Basílica. (TV Pai Eterno e Rádio Difusora Goiânia).

5h45 - Santa Missa - Praça do Santuário Basílica. (TV Pai Eterno e Rádio Difusora Goiânia).

8h - Missa Solene da Festa - Praça do Santuário Basílica. (TV Pai Eterno e Rádio Difusora Goiânia ).

17h30 - Procissão Luminosa e Celebração de Encerramento, saindo da Igreja Matriz até a praça do Santuário Basílica (Levar velas). (TV Pai Eterno e Rádio Difusora Goiânia).

MISSAS NESTE DIA

Santuário Basílica: 10h30, 12h, 13h30 e 15h.

Igreja Matriz: 5h30, 7h, 8h30, 10h, 11h30, 13h e 14h30.

Igreja do Santíssimo Redentor: 8h, 11h e 14h.

Carmelo: 7h.

Vila São Cottolengo: 9h.

Batismos neste dia: Igreja do Santíssimo Redentor: 9h30.

Dia 13/07– Segunda-feira depois da festa (Dia especial de oração pelos romeiros já falecidos)

Toque de despertar - 5h

Missas no santuário basílica: 5h30, 6h55 (TV Pai Eterno), 10h e 19h30.

Missas na igreja matriz: 7h, 9h e 19h.