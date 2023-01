Cerca de 950 goianos participaram de atos terroristas em Brasília, diz PRF

Cerca de 950 goianos foram à Brasília, no Distrito Federal (DF), neste domingo (8), para participar dos ataques às sedes dos Três Poderes, informa a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A corporação identificou, pelo menos, 26 ônibus com 951 passageiros que se identificavam como bolsonaristas.

Apoiadores radicais do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) invadiram no final da tarde deste domingo (8) a Esplanada dos Ministérios. Em atos terroristas, o grupo depredou os prédios da sede do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto.

A PRF já apreendeu cinco ônibus que transportavam pessoas que participaram dos atos golpistas. Segundo a corporação, o primeiro veículo foi apreendido em Morrinhos, a 132 km de Goiânia, com 29 passageiros e dois motoristas, todos foram encaminhados à sede da Polícia Federal.

O secretário de Segurança Pública de Goiás, Coronel André Henrique Avelar, falou em coletiva na manhã desta segunda-feira (9) sobre o balanço das ações no Estado. “Estamos monitorando o retorno de alguns ônibus. Os passageiros daqueles que já foram apreendidos estão sendo ouvidos”, disse.

André afirma ainda que alguns inquéritos já foram abertos e que alguns flagrantes foram cumpridos, porém não informa se houve presos. A reportagem solicitou informações à PF sobre goianos detidos por participar dos atos terroristas, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

Até o momento, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que 300 pessoas foram presas no inquérito que investiga os atos terroristas, em Brasília. A reportagem também questionou a corporação se há goianos entre esses presos, mas ainda não obteve retorno.