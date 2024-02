Chapada Week 2024 terá descontos de até 50% na Chapada dos Veadeiros

A Chapada Week 2024 promete atrair um grande número de turistas para a Chapada dos Veadeiros na sua mais nova edição. Com ofertas que variam de 10% a 50% de desconto, o evento ocorrerá entre os dias 8 e 19 de março.

Atualmente na sua 3ª edição, a Chapada Week já se estabeleceu como uma das principais iniciativas para a promoção do turismo na região, graças à sua capacidade de proporcionar aos visitantes uma experiência mais acessível às riquezas naturais desse patrimônio natural e mundial da Unesco.

O festival é promovido pela Associação Veadeiros. A semana de descontos é uma oportunidade imperdível e econômica para aqueles que buscam aventuras, contato com a natureza e momentos de reflexão em um dos cenários mais exuberantes do Brasil.

Enquanto isso, impulsiona o turismo local e contribui para a economia da região, beneficiando desde pequenos empreendedores até grandes estabelecimentos, todos preparados para oferecer o melhor da hospitalidade goiana.

A Associação Veadeiros, responsável pela organização do evento, destaca o papel fundamental que a iniciativa tem na promoção da sustentabilidade e na conservação ambiental, alinhando os interesses econômicos com a preservação deste que é um dos patrimônios naturais mais valiosos do país.

Como será a Chapada Week?

Durante a Chapada Week, os visitantes terão acesso a descontos especiais em uma variedade de atrações, incluindo cachoeiras deslumbrantes e cartões-postais conhecidos mundialmente como Vale da Lua, Mirante da Janela, Cachoeira Almécegas, Cachoeira Raizama e o majestoso Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.

Além disso, restaurantes, pousadas, terapeutas, templos e serviços de guias especializados também participarão dessa iniciativa, proporcionando uma experiência ainda mais acessível e inesquecível.

"É uma oportunidade única para os turistas explorarem a riqueza natural da Chapada dos Veadeiros com preços especiais. Estamos comprometidos em garantir que todos possam desfrutar da magia deste lugar de maneira segura e acessível", destaca Lauro Jurgeaitis, Presidente da Associação Veadeiros, "Por isso a inclusão dos guias nos pacotes com descontos é tão importante, já que eles garantem passeios seguros".

Serviço: 3ª Edição do Chapada Week

Associação Veadeiros

E-mail: visitveadeiros@gmail܂com

Telefone: (61) 99997 8686