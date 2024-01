Chef dá dicas para combinações perfeitas de massas e molhos

Em um mergulho no mundo das massas, a chef de cozinha descendente de italianos Carina Popolare, revela os segredos por trás das combinações perfeitas de massas e molhos. Com anos de tradição e experiência à frente da Popolare Massas e Empório, ela não apenas desvenda os truques para uma refeição memorável, mas também oferece uma visão única sobre a arte de cozinhar.

Carina Popolare não hesita em compartilhar suas sugestões ousadas: "O que dá sabor à massa é o molho, tá?". Com uma abordagem apaixonada, ela preparou um guia através do universo das massas e molhos, destacando a importância de considerar o paladar do cliente em cada sugestão.

Dicas de combinações infalíveis para o macarrão

Para o Sfogliatti Branco, a chef sugere um recheio de queijos combinado com o molho clássico sugo, enfatizando a importância de ajustar o molho de acordo com as preferências do cliente. “Já o Rondelli, uma massa neutra em textura, harmoniza com qualquer molho, sendo ideal para experimentações culinárias”, explica.

Carina destaca também a relevância de escolher o molho de acordo com o recheio ao lidar com o Cannelloni, sugerindo molhos como sugo, bolonhesa, tradicional branco ou 4 queijos, dependendo do recheio de carne, frango, ricota e espinafre, respectivamente.

A chef oferece uma abordagem flexível para o Fettuccine, incentivando os paladares mais tradicionais a experimentar com bolonhesa, sugo e até mesmo molhos à base de azeite e manteiga, enquanto os mais requintados podem se aventurar com pesto e combinações de proteínas delicadas.

“Quanto mais larga a massa, mais encorpado o molho”, explica Carina, ao descrever as combinações ideais para o Parpadelle, e indica molhos como bolonhesa, funghi e gorgonzola. Para o Raviolli, a escolha do molho depende do recheio, ressaltando a harmonia entre os sabores.

Carina encerra suas preciosas e reitera que o sabor da massa é amplamente influenciado pelo molho escolhido. Ela enfatiza a importância de manter a simplicidade ao lidar com massas recheadas, evitando misturar muitos sabores para não interferir no recheio, enquanto as massas sem recheio oferecem liberdade para explorar uma variedade de molhos, adaptando-se ao gosto singular de cada pessoa.