Chegada de frente fria deve aumentar o volume de chuvas nesta semana, em Goiás

A chegada de uma frente fria pode provocar chuvas ao longo desta semana em municípios da região Centro-Norte de Goiás, informa o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado (Cimehgo). O órgão destaca que as chuvas já superaram o esperado para o mês de dezembro e emite alerta de risco potencial de tempestades nas demais regiões.

O gerente do Cimehgo, André Amorim, explica que a frente fria está avançando pela região Sudeste e está formando um corredor de umidade. “Daqui para o final de semana, a expectativa é de que as chuvas comecem a serem constantes. Isso é provocado por uma zona de convergência que faz com que chova vários dias em uma mesma região”, afirma.

André ainda destaca que essas chuvas constantes serão mais presentes em municípios da Região Centro-Norte de Goiás, como por exemplo, em Goiânia, Minaçu e Nova Crixás. "Se o corredor de umidade se fortalecer, poderá ficar por até uns cinco dias. Entretanto, ainda estamos observando se ele vai evoluir para a zona de convergência, tudo indica que sim”, enfatiza.

Dezembro

Questionado sobre os volumes de chuvas para o mês de dezembro, o gerente do Cimehgo afirma que elas já superaram o esperado. “Em especial da região Centro-Norte do Estado, na região Sudoeste ainda está fraca. Esse é o famoso fenômeno La Ninã, que provoca chuvas irregulares em alguns pontos de Goiás e tempestades em outras cidades”, diz.

André explica que neste último final de semana, as chuvas em Goiânia, por exemplo, foram de até 80mm. “Isso é muita chuva para pouco tempo. Elas estão vindo de maneira irregular em formato de tempestade. São aqueles chuvões que causam alagamentos e muitos transtornos. Então, com certeza, até o final desse mês vamos ultrapassar a climatologia”, afirma.

Alerta

Por isso, o Cimehgo emite um alerta de risco potencial de tempestade para esta terça-feira (13). “O risco de tempestade é a possibilidade delas acontecerem. Tudo é modelagem, como ontem ocorreu, o modelo enxerga que amanhã essas chuvas fortes podem voltar a acontecer. Nas regiões Centro-Norte e Leste do estado há maiores chances dessas tempestades acontecerem”, finaliza.

