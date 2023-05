Chegada de frente fria pode derrubar as temperaturas em Goiás, diz Cimehgo

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), informou sobre a previsão para os próximos dias no Estado. Com temperaturas mais baixas no começo da manhã, podendo chegar aos 15° e aumentar ao longo do dia chegando casa dos 30°. A umidade do ar em todo estado deve girar entre 30% e 90%.

André Amorim explicou que nesse período de estiagem que estamos um bloqueio natural atmosférico impede que o ar mais frio e que pode causar eventuais chuvas, fica impedido de entrar na zona de Goiás.

O ar mais frio que consegue furar esse bloqueio causa a queda de temperatura nas primeiras horas do dia entre 3h e 6h da manhã, chegando na casa dos 15°. Mas quando o sol toma corpo os números já sobem e no meio da tarde já é possível sentir a temperatura quase dobrando em algumas regiões.

Na capital a previsão do Cimehgo é que as temperaturas fiquem entre 17° nas primeiras horas do dia e atinja os 30° à tarde. Em Rio Verde a mínima deve ser de 17° e a máxima chegando aos 29°.

Em Cristalina, a previsão para a quinta-feira (11) fica em torno de 15° pela manhã e a máxima podendo chegar aos 27°, em Nova Aurora, mínima de 16° e máxima de 29°, em Goianésia, gira em torno de 17° pela manhã e máxima de 31° a tarde e em Morrinhos, a mínima é de 16° e máxima de 29°.