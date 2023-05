Chegada de frente fria pode trazer chuva para Goiás nesta semana, aponta previsão

A chegada de uma frente fria vinda da região sudeste do Brasil pode fazer com que, a partir desta terça-feira (30), Goiás tenha pancadas de chuvas em algumas cidades, segundo previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

Isso porque, a massa de ar seco que está sobre áreas centrais do país, fazendo o bloqueio atmosférico, perderá sua força e, assim, favorecerá a instabilidade do tempo na parte centro sul do estado. Apesar da boa notícia para amenizar o clima quente, não é esperado grandes volumes d’água. De acordo com o gerente do Cimehgo, André Amorim, a região sudoeste de Goiás deve ser a que terá maior destaque, sobretudo nas cidades de Jataí, Rio Verde, Mineiros e Chapadão do Céu.

Segundo Amorim, a frente fria não entrará, de fato, em Goiás, mas influenciará o clima, por isso, as chuvas em cidades específicas. Como no estado já existe a massa de ar quente, a combinação com a umidade, forma as áreas de instabilidade.

Para esta segunda-feira (29), em todo o estado, é esperado que haja o predomínio de sol e com temperaturas amenas pela manhã e altas no período da tarde. Para Goiânia, a temperatura máxima pode chegar na casa dos 30°C e a umidade relativa do ar variando entre 35% a 85%.

A região de Goiás com a maior máxima será a Oeste, com 35°C e mínima de 19°C; a Norte com 34°C e mínima de 19°C; Leste com 32°C e mínima de 14°C; Sudoeste com 32°C e mínima de 16°C; Central com 32°C e 17°C e Sul com 31°C e mínima de 15°C.