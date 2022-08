Chegada de frente fria pode trazer pequeno alívio nas temperaturas em Goiás

A previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) aponta que as temperaturas mínimas devem sofrer leve redução a partir da próxima terça-feira (30), o que deve trazer alívio, embora pequeno, para alguns pontos do estado.

O ar frio de origem polar que avança pelo Brasil já influencia nas condições climáticas de alguns estados, principalmente do Sul. No entanto, para Goiás, as regiões que podem “experimentar” brevemente a queda de temperatura são o Sudoeste e Centro-Leste.

Contudo, o Cimehgo ressalta que a massa de ar seco ainda deve predominar no estado nos próximos dias, inclusive com nível de alerta para umidade relativa do ar ficando abaixo de 20%.

A tendência é de predomínio de sol em todas as regiões. “No período da tarde as temperaturas máximas estarão elevadas e a umidade relativa do ar em declínio, com índices abaixo de 20% caracterizando estado de alerta”, informa o órgão.

Capital

Em Goiânia, o tempo deve ficar estável, com sol e temperaturas máximas chegando a 33°C e mínima prevista de 17°C. A umidade relativa do ar varia entre 15% e 65%, segundo o Cimehgo.