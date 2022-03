Chegou o Kit Põe na Brasa, do Jornal Daqui

Churrasqueiros de plantão vão fazer a festa, ou o churras, com esse novo brinde da Promoção Juntou, Trocou do Jornal Daqui. Supercompleto, é perfeito para o evento social mais popular e amado pelo brasileiro. São 12 peças que acompanham todas as fases de um bom churrasco: do momento em que a carne sai da brasa até a hora mais gostosa, a de degustar.

O kit é mesmo bem completo, composto por 1 tábua de corte, com 35 x 21 cm; 1 tábua de servir redonda, com 24 cm de diâmetro; 1 faca de corte 6”; 1 garfo trinchante de 29 cm; 4 facas e 4 garfos de mesa.

Mais uma vez, o Daqui vem com um jingle contagiante em um filme de dar água na boca, que será veiculado na TV Anhanguera. Anúncios de jornal, spots na Rádio Daqui e posts nos perfis do Daqui no Instagram e Facebook também fazem parte do pacote de mídia.

A promoção tem validade de 04 de abril a 15 de junho de 2022 e a mecânica de participação se mantém: por meio dos 60 selos que serão publicados na capa do jornal de segunda a sábado, lembrando que a cartela pode receber até três selos curingas. Também é possível participar pelo app do Daqui ou pela loja digital: meudaqui.com.br/lojadodaqui.

O primeiro selo da campanha será no dia 04 de abril. As datas e locais de troca serão divulgados pela organização do evento.