Chopes premiados e rock agitam o fim de semana em Goiânia

Os fins de semana na cervejaria Dona Lupulina garantem três atrações que têm combinações perfeitas: música ao vivo, petiscos saborosos e cervejas geladas premiadas nacional e internacionalmente. Afinal a casa é considerada, por dois anos consecutivos, a melhor cervejaria do Estado de Goiás.

Para quem quer curtir um programa diferente e ao mesmo tempo descontraído na sexta-feira e no sábado, o bar da cervejaria traz cardápio especial harmonizado com diferentes estilos de cervejas e conceituados artistas do rock goiano.

“Com 16 torneiras de chope artesanal disponíveis, uma de cada estilo, o fim de semana começará na sexta-feira com happy hour e dobradinha de chope e promoções em petiscos até as 20h, para esquentar o público para o show”, relata a proprietária e mestre cervejeira, Renata Farias.

E para variar ainda mais a experiência no universo cervejeiro, no mês de agosto a Dona Lupulina oferece a Pilsen Light, mais novo lançamento da fábrica. “Com menor teor alcoólico e menos carboidratos, quando comparada a demais cervejas, e que também estará em promoção durante o happy hour”, assegura a anfitriã.

Música

Nesta sexta-feira (16) os músicos Cida Araújo e Thiago estreiam no palco da Dona Lupulina com interpretações acústicas que misturam estilos musicais que vão desde rock nacional, rockabilly, blues, rock clássico, folk, pop e heavy metal, de bandas inesquecíveis como Creedence, Elvis Presley, Black Sabbath, Beatles, Bee Gees, Rita Lee, Legião Urbana, Ira! e Simon & Garfunkel.

Aos sábados, a casa está sempre aberta no horário de almoço, e neste sábado (17), a partir das 20h30, a banda Dois Pontos, formada pela dupla Carol Bergamini e André Alps, vai agitar a casa com o que há de melhor do rock alternativo, post-grunge, punk rock experimental e até MPB, reproduzindo clássicos do 4 Non Blondes, Alceu Valença, Alanis Morissette, Coldplay, Cássia Eller, R.E.M., Engenheiros do Hawaii e Charlie Brown.

A Dona Lupulina abre suas portas a partir das 18h, na Avenida Viena, no Jardim Europa, em Goiânia. Os shows começam a partir das 20h30, com couvert artístico de R$ 15 por adulto para cada dia. Para informações e reservas: (62) 98219-0000.

Premiações

Em seus três anos de existência, a cervejaria Dona Lupulina acumula conquistas grandiosas. Além de ter sido eleita a melhor cervejaria de Goiás pelo Concurso Brasileiro de Cerveja por duas vezes consecutivas, em 2024 com um total de sete medalhas, sendo três de pratas (Belgian Session Ale, Smoked Porter e Vienna Café) e quatro de bronze (Gose, Grodziskie, Quadrupel e Amber Weiss), a casa foi prata na European Beer Star 2023, realizado na Alemanha e considerado o principal prêmio cervejeiro, com a Grodziskie, ouro pelo South Beer Cup, no Uruguai, na categoria South German-Style Bernsteinfarbenes Weizen, com a Amber Weiss; e bronze na Historical Beer com a Grodziskie.

Conheça cada uma das premiadas

A Grodziskie é a Rebeca Andrade da casa, sendo a mais premiada. Com um total de quatro medalhas, o estilo é conhecido como o espumante polonês. Possui 3% de teor alcóolico e por isso tem características leve, refrescante, elegante e notas defumadas em virtude do malte de trigo defumado no carvalho francês utilizado na receita. Harmoniza bem com carnes, hambúrguer, queijo provolone e pizzas.

A Belgian Session Ale é uma cerveja leve com 4,5%, de origem belga, com aroma cítrico e refrescante. Leva casca de laranja e semente de coentro. Harmoniza com pratos leves como saladas, ceviches, peixes crus, etc.

Vienna Café tem como base a alemã vienna lager (cerveja típica alemã), mas que teve adição do grão do café torrado diretamente na cerveja e por isso possui aroma e sabor explosivo de café. Harmoniza bem com sobremesas com café, tiramisu, por exemplo.

Quadrupel, uma cerveja belga, é complexa, com teor de 10%, com aromas e sabores complexos de frutas secas escuras como tâmaras, ameixa seca, uva e banana passa. Uma cerveja que se harmoniza com carnes de caça, caldos encorpados.

Típica da região sul da Alemanha, a Ambar Weiss possui 5% de álcool, feita essencialmente de trigo, mas o aroma e o sabor remetem a um doce de banana caramelizado, cravo e noz moscada. Harmoniza bem com carnes suínas e sobremesas à base de banana como banoffee.

A Gose é uma cerveja alemã cuja característica é a acidez láctica e o gosto salgado e levemente frutado. É uma cerveja leve com 4,5% de álcool, refrescante. Uma opção perfeita para dias quentes ou para acompanhar pratos leves, como saladas, frutos do mar ou até mesmo comida mexicana.

A Smoked Porter é uma cerveja defumada que tem como base uma robust porter, cerveja inglesa, escura, com sabor e aroma defumado em primeiro plano, mas também apresentando nuances de chocolate amargo e até mesmo café. Boa harmonização com queijo provolone assado, churrasco, sobremesas como doce de leite e pudim.