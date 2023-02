Chove em 1h em Goiânia o que era esperado para 5 dias

O boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) registrou a maior quantidade de chuvas do estado nesta terça-feira (21) em Goiânia. O bairro mais afetado foi o Setor Perim, que registrou cerca de 77 mm, quantidade prevista para 5 ou 6 dias. O período registrado foi de 1h15, aproximadamente, finalizado às 18h30.

O temporal veio acompanhado também de rajadas de vento que alcançaram de 45 a 50 km/h. André Amorim, gerente do Cihmego, declarou que as tempestades foram localizadas apenas em partes das cidades e devem permanecer assim.

De acordo com o Cihmego, os volumes de chuvas registrado nas regiões de Goiânia foram os seguintes:

Goiânia região leste (autódromo): 25 mm

Goiânia região leste (Jardim Olinda): 23 mm

Goiânia região norte (Balneário Meia Ponte): 21,2 mm

Goiânia região Noroeste (Perim): 77,4 mm

Goiânia região Central: 42 mm

Previsão do tempo

O boletim informa também que tempestades de verão devem continuar até a próxima sexta-feira (24). A região Centro-Sul do estado é a que deve receber o maior volume de chuvas nesta quarta-feira (22).

Rio Verde e Jataí são os locais que devem concentrar a maior quantidade de precipitação, 15 milímetros (mm), seguidos por Goiânia, Ouvidor, Porangatu e Jataí, com 12 mm. Já para o Entorno do Distrito Federal é esperada a menor quantidade de chuvas, cerca de 7 mm em Formosa e Ceres e 5 mm em Flores de Goiás e Cristalina.

O Cimehgo informa ainda que a causa dos temporais é a combinação de altas temperaturas com grandes umidades do ar e uma frente fria que vem pelo Norte.