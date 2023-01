Choveu em dois dias o que era esperado para o mês inteiro em Goiânia, diz Cimehgo

Um temporal inesperado deixou ruas alagadas e moradores ilhados nesta segunda-feira (30), em Goiânia. Choveu em dois dias (29 e 30) o que era esperado para quase o mês inteiro em um bairro da capital. Com 249,2mm de chuva, o Setor Vila Brasília registrou 71% do volume de água previsto para todo o mês de janeiro, de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Os ventos chegaram a 55km/h, acompanhados de fortes rajadas e raios. Moradores registraram em vídeos ruas completamente inundadas, árvores derrubadas, carros e motos sendo arrastados pela chuva e casas ilhadas pelo temporal. Além da intensidade, é importante observar a frequência das chuvas, que marcaram presença em quase todos os dias de 2023.

Para o Cimehgo, esta chuva em formato de tempestade é o que deve ter causado as situações vistas na região Sul da capital, como o transbordamento do Córrego Botafogo no leito canalizado da marginal, na altura da Avenida Jamel Cecílio, e a inundação no Setor Sul.

O Instituto de Meteorologia publicou um alerta laranja de tempestade para o Centro Sul do Estado de Goiás. Com ventos podendo chegar até 100 km/h, o alerta releva um grau de perigo nas chuvas de segunda (30) e terça (31). A previsão para esta terça-feira é de sol e pancadas de chuvas, com temperatura máxima podendo chegar aos 30ºC.

Tragédia

Um motociclista desapareceu, nesta segunda-feira (30), depois de ser levado pela água da chuva no Setor Jardim América, em Goiânia. O caso aconteceu na Avenida C-107, perto da ponte do Córrego Cascavel. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros fizeram uma vistoria às margens do córrego e usaram drones para tentar achá-lo.

Após um período de buscas, a moto foi localizada, mas o homem segue desaparecido. Warley de Melo Adorno dirigia uma Honda CG 160 Titan, adquirida a pouco tempo, e ia para uma uma entrevista de emprego quando foi levado pela correnteza. Até a última atualização desta reportagem, ele ainda não foi localizado.