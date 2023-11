Chuva deve dar trégua e nova onda de calor pode elevar temperatura a 40°C em Goiás, diz Cimehgo

As chuvas devem dar uma trégua dando lugar a uma onda de calor nos próximos dias em Goiás. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a partir desta quinta-feira (9) a temperatura deve começar a subir causando o aquecimento do ar e da superfície. As regiões que devem ser mais afetadas são o norte e oeste do estado.

O gerente do Cimehgo, André Amorim, explicou que haverá uma pausa das chuvas por conta de um sistema de alta pressão que dificulta a formação de nuvens. Em Goiânia, a temperatura deve se manter em torno de 38°C, já em outras regiões pode chegar a 41°C.

As chuvas cessam de quinta para sexta e elas voltam no dia 19 de novembro. Quase 10 dias sem chuvas. Então podemos dizer que estamos saindo das tempestades e indo para o forninho por alguns dias", explica André.

O cimehgo alerta para os cuidados necessários durante esse período, como evitar a exposição ao sol, principalmente durante a tarde e beber bastante líquido para se manter hidratado.

Confira as temperaturas em cada região:

Norte: Mínima 24°C Máxima 41°C

Sudeste: Mínima 17°C Máxima 35°C

Oeste: Mínima 24°C Máxima 40°C

Central: Mínima 19°C Máxima 35°C

Sul: Mínima 18°C Máxima 36°C

Leste: Mínima 18°C Máxima 35°C

Confiras as temperaturas nas regiões mais afetadas:

Minaçu: 40°C

Aragarças: 41°C

Goiânia: 38°C

Uruaçu: 39°C

São Miguel do Araguaia: 41°C