Chuvas fortes devem continuar durante a semana

Um novo alerta para o risco de tempestades em Goiás foi emitido nesta segunda-feira (30) pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado (Cimehgo). A previsão do tempo mostra uma maior concentração de volume de chuvas em Goiânia.

De acordo com o gerente do Cimehgo, André Amorim, as chuvas fortes que atigem a capital podem continuar durante essa semana. "Nós sabemos que vão ter raios, tempestades, árvores vão cair e vai ter alagamentos. O que precisamos é alertar as pessoas sobre os cuidados durante a chuva", explica.

Segundo André, essas tempestades são provocadas pelas áreas de instabilidade formadas pela combinação do calor com a umidade. Além disso, ele explica que essas chuvas fortes geralmente estão caindo no fim da tarde e à noite. "Começou a chover, é melhor procurar um lugar seguro e os motoristas devem evitar locais de alagamento”, destaca.

O boletim divulgado nesta segunda-feira (30), mostra que as regiões que podem ter um maior volume de chuva são Sudoeste, Central e Sul de Goiás. Em alguns municípios pode cair 40mm de chuva. Além disso, as rajadas de vento podem chegar até 60 km/h em Goiás.