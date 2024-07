Cia Carlos Moreira promove Mostra de Férias gratuita com espetáculos, oficinas e bate-papo

A 4ª Mostra de Férias da Cia de Teatro Carlos Moreira acontecerá de 18 a 21 de julho, no teatro da companhia, localizado na Rua 8 (Rua do Lazer), no Centro, em Goiânia, com atrações para toda a família. A programação, que inclui oficinas, bate-papo, comédias e espetáculos infantis, é totalmente gratuita, mas as vagas são limitadas e os ingressos devem ser reservados com antecedência pelo WhatsApp (62) 99411-2195.



Entre os destaques desta edição está a participação do ator, cantor, apresentador e humorista Saulo Laranjeira, um dos grandes nomes do humor brasileiro, que promoverá uma “prosa” sobre assuntos culturais diversos com outros artistas. Além disso, a mostra contará com a presença de diretores com formação técnica apurada, que ministrarão oficinas de direção, maquiagem e de interpretação para maiores de 12 anos de idade e a oficina de animalidade, corpo e infância dedicada aos pequenos.



A programação também será marcada pela apresentação das comédias ‘Outra História de Amor’, ‘Uma Vez por Semana’ e ‘A Sogra que Pedi a Deus’ e dos espetáculos infantis ‘Emília em um Plano para Salvar o Planeta’, ‘Guardiões do Cerrado’, ‘O Mágico de Oz’, e ‘Shrek - O Musical’.

A 4ª Mostra de Férias da Cia de Teatro Carlos Moreira é realizada com apoio financeiro do Programa Goyazes do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, e conta com patrocínio da Compleite.



Democratização da cultura

A Mostra de Férias tem o objetivo de democratizar o acesso à cultura e proporcionar lazer de qualidade para as famílias. "A gente faz essa mostra sempre em período de férias escolares para que as pessoas que não saem da cidade ou que por algum motivo não conseguem ir ao teatro nos dias normais tenham a chance de assistir a espetáculos de diversas áreas e também participar de oficinas para se qualificar e se profissionalizar", explica o ator e diretor Carlos Moreira.



Ele ainda ressalta o impacto positivo da mostra na formação de novos públicos e revelação de novos talentos: "Também é uma porta que se abre para quem tem vontade de fazer teatro. Quando você proporciona o espetáculo, você proporciona a formação de uma plateia, e dessa plateia podem surgir inúmeras pessoas com um talento para o teatro", complementa.



O diretor destaca ainda o sucesso crescente da iniciativa e sua pretensão em promover algo maior. "A cada edição, a adesão do público, dos artistas e do poder público aumenta. O meu projeto é realizar o mês todo de mostra, inclusive trazendo grupos de outros estados e até mesmo de fora do Brasil para que a gente possa trocar experiências", revela. Mais informações no instagram @ciadeteatrocarlosmoreira.go.



PROGRAMAÇÃO

4ª Mostra de Férias da Cia de Teatro Carlos Moreira



18/07 (quinta-feira)

14h - Abertura: Prosa com artistas com Saulo Laranjeira



19/07 (sexta-feira)

13h - Oficina de Direção com Constantino Isidoro Filho

20h - Espetáculo de comédia “Outra História de Amor”



20/07 (sábado)

10h - Espetáculo infantil “Emília em um Plano para Salvar o Planeta”

13h - Oficina de Maquiagem com Bruno Carvalho

20h - Espetáculo de comédia “Uma Vez por Semana”



21/07 (domingo)

9h30 - Espetáculo infantil “Guardiões do Cerrado”

10h30 - Oficina Espécie Vira Criança com Rodrigo Cunha

11h - Espetáculo infantil “O Mágico de Oz”

13h - Oficina de Interpretação com Carlos Moreira

17h - Espetáculo infantil “Shrek - O Musical”

20h - Encerramento: Espetáculo de comédia “A Sogra que Pedi a Deus”