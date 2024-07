Cia de Teatro Carlos Moreira apresentam ‘O Pequeno Príncipe’ com entrada franca

A 6ª edição do projeto Domingo Tem Teatro acontece neste domingo (28) com a apresentação gratuita do espetáculo O Pequeno Príncipe, adaptação da obra homônima de Antoine de Saint-Exupéry. A peça será encenada em duas sessões, às 9h30 e 10h30, no Teatro Carlos Moreira, que fica na Rua 8 (Rua do Lazer), no Centro de Goiânia.



A entrada é gratuita, mas para garantir a vaga na sessão escolhida, é necessário fazer reserva antecipada pelo WhatsApp (62) 99411-2195. No dia da apresentação, os espectadores também são convidados a contribuir com a doação de 1kg de alimento não perecível.



Das 9h às 10h30, a criançada ainda poderá se divertir com diversas atividades, como pintura facial, brincadeiras, pipoca e algodão doce. Idealizado pela Cia de Teatro Carlos Moreira, o projeto conta com o apoio da Prefeitura de Goiânia, por meio da Secult Goiânia, e integra o Centraliza, amplo programa de requalificação do Setor Central que tem como objetivo levar o goianiense de volta à emblemática região da cidade.



Feira do Empreendedor Mirim e Karatê Social

Na ocasião, a Cia de Teatro Carlos Moreira também irá lançar dois novos projetos: a Feira do Empreendedor Mirim e o Karatê Social. A partir deste mês, todas as edições do Domingo Tem Teatro contarão com a Feira do Empreendedor Mirim. Nesta edição, o público terá a oportunidade de adquirir livros, pulseiras, geladinho gourmet e diversos outros produtos comercializados por pequenos empreendedores.

A participação é gratuita e basta realizar a inscrição com a produtora Percia Ribeiro, através do WhatsApp (62) 99142-6714, e levar sua própria estrutura para a feira. No dia do evento, às 10h, também haverá uma aula experimental do projeto Meikyo Karatê Singular.

Gratuita e especialmente pensada para crianças e adolescentes com autismo, outros transtornos de neurodesenvolvimento e síndrome de Down, as aulas acontecerão aos sábados, das 10h30 às 11h30, no Teatro Carlos Moreira. São 30 vagas, sendo 15 para crianças de 4 a 8 anos e 15 para jovens de 9 a 14 anos, com metade reservada para neuroatípicos.



“Nossos programas são voltados para a família, então aquilo que aflige os pais, como a falta de atividade física, de convivência com a arte e de relação interpessoal, nós vamos trabalhar nos setores usando o teatro como instrumento. Nosso objetivo com esses projetos é proporcionar o resgate e a ocupação do centro da cidade e oferecer à comunidade um programa de integração das famílias, construindo uma sociedade de pais que muitas vezes enfrentam as mesmas dificuldades para ali se fortalecerem”, conta o ator e diretor Carlos Moreira.



SERVIÇO: 6ª edição do Projeto Domingo tem Teatro com o espetáculo “O Pequeno Príncipe”

Data: 28/07 (domingo)

Horário: A partir das 9h

Local: Teatro Carlos Moreira – Rua do Lazer (Rua 8), s/n, Centro

Ingressos: 1kg de alimento não perecível com reservas antecipadas pelo whatsApp (62) 99411-2195

Mais informações: @ciadeteatrocarlosmoreira.go ou www.teatrocarlosmoreira.com.br

Vagas limitadas - Censura livre