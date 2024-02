Cia de Teatro Carlos Moreira convida para aula de teatro experimental e gratuita

O Centro de Estudos Teatro Carlos Moreira está com inscrições abertas para o curso de Preparação de Atores. As aulas ocorrem aos sábados e têm turmas para crianças, adolescentes e adultos. Os professores são formados e qualificados e a certificação do curso tem validação para o registro profissional (DRT).

“É uma formação com foco em quem quer ser ator, mas vale enfatizar que as técnicas ensinadas durante o curso qualificam pessoas das mais variadas áreas, tais como jornalistas e advogados, a melhorarem o desempenho de suas funções”, observa a produtora da Cia de Teatro Carlos Moreira, Pércia Ribeiro.

O curso é dividido nos módulos: Teatro e Preparação de Atores; e abordam a comédia, o drama, a farsa, o melodrama, o monólogo e a revista. As aulas para o público infantil, de 6 a 11 anos, ocorrem das 9h às 10h30. Para adolescentes a partir de 12 anos e adultos é oferecido o horário das 10h30 às 12h.

O valor da mensalidade é de R$ 120,00. A primeira aula, com início no sábado (3), é gratuita e aberta a quem quiser conhecer a experiência. “O curso tem duração de 1 ano e é contínuo”, explica Pércia.

O Centro de Estudos Teatro Carlos Moreira está localizado na Rua 8 (Rua do Lazer), no Centro de Goiânia. Para mais informações e matrículas: (62) 99142-6714. Para saber mais, acesse: www.teatrocarlosmoreira.com.br.

SERVIÇO: Curso de Preparação de Atores do Centro de Estudos Teatro Carlos Moreira

Início: 3/2, sábado

Horário: das 9h às 10h30 (infantil) e das 10h30 às 12h (adulto)

Matrículas e informações: (62) 99142-6714

Valor da mensalidade: R$ 120

Instagram: @ciadeteatrocarlosmoreira.go