Cia de Teatro Carlos Moreira realiza seleção de atores para novo espetáculo

Considerada uma das companhias mais tradicionais do Estado de Goiás, a Cia de Teatro Carlos Moreira está com inscrições abertas para a seleção de atores para seu próximo espetáculo. As audições serão realizadas no dia 13 de junho, a partir das 14h, no teatro da companhia, localizado na Rua 8 (Rua do Lazer), no Centro de Goiânia.



Para participar da seleção, os candidatos devem ter no mínimo 18 anos; noções básicas de dança; e disponibilidade de horários para ensaios e apresentações. As inscrições podem ser feitas através do WhatsApp (62) 99142-6714, diretamente com a produtora geral da companhia, Pércia Ribeiro.



Com quase 30 anos de história, a Cia de Teatro Carlos Moreira tem no currículo mais de uma centena de espetáculos apresentados pelo Brasil, dentre comédias, peças infantis e montagens para empresas. Informações sobre a companhia e seus projetos estão disponíveis pelo site www.teatrocarlosmoreira.com.br.