Cia de teatro oferece oficina gratuita com materiais recicláveis

A Cia Corpo na Contramão, em parceria com o grupo Aptiti Cultural, de Salvador (BA), realiza oficinas gratuitas de cenários e figurinos com materiais recicláveis entre os dias 18 e 29 de novembro, na sede da companhia. As inscrições devem ser feitas até 17 de novembro por meio de formulário disponível neste link.

A iniciativa conta com apoio financeiro da lei federal Paulo Gustavo, operacionalizada pelo governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult). A oficina é aberta à comunidade, sem necessidade de conhecimento prévio. Serão disponibilizadas 15 vagas e mais cinco reservadas ao público PcD.

O curso é dividido em dois módulos, composto de 15 horas presenciais (das 14h às 17h) cada e mais cinco horas de atividades extraclasse, totalizando 20h por módulo e 40h de oficina. Os participantes receberão certificados e, além disso, serão disponibilizadas apostilas com todo o conteúdo, que poderá, dessa forma, ser multiplicado.



O primeiro módulo, de criação de cenários, será ministrado entre 18 e 22 de novembro. O segundo, de criação de figurinos, entre 25 e 29 de novembro. Os oficineiros serão Lua Barreto, diretora da cia, Bruno do Amaral, cenógrafo e iluminista, e Valdeci Paula, atriz, cantora e diretora de produção.



No dia 29 de novembro, às 20 horas, será realizado o tradicional Sarau na Lua, que acontece no Esparta Arte e Cultura e tem palco aberto. Nessa edição, também haverá uma exposição com os trabalhos produzidos durante a oficina.



Serviço: Oficinas de cenários e figurinos com materiais recicláveis

Data: 18 a 29 de novembro

Local: sede da Cia Corpo na Contramão (R. da Astéria, qd 82 lt 21 casa 1, Jardim Atlântico, Goiânia)

Saiba mais: @ciacorponacontramao