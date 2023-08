Cidades goianas têm previsão de chuvas até o fim de semana

Algumas cidades goianas têm previsão de chuva até o fim desta semana. É o que aponta o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo). Entre as regiões com maiores possibilidades de chuvas estão o Sudoeste goiano, que contempla municípios como Jataí, Rio Verde e São Simão, e o Norte goiano, que abrange cidades como Niquelândia, Porangatu e Uruaçu, sendo que este deverá ser mais favorecido com as chuvas a partir do dia 30.

De acordo com André Amorim, gerente do Cimehgo, Goiânia também contará com chuvas irregulares até o fim de semana. Segundo Amorim, a tendência é que em alguns momentos chova um pouco mais e, em outros momentos, um pouco menos.

“Até quinta-feira há a presença de chuvas irregulares, com abertura do sol e pequenas pancadas de chuva, o que também ajuda na melhora da qualidade do ar”, afirmou.

Terça-feira

Nesta terça-feira (29), o Cimehgo prevê, para o estado, que haverá variação de nebulosidade e sol, mas a combinação de calor com umidade, vinda da região Norte do Brasil, vai favorecer a formação de pancadas de chuvas em áreas isoladas em algumas regiões de Goiás.

Em Goiânia, haverá predomínio de sol com possibilidade de pancadas de chuvas em áreas isoladas. A temperatura máxima poderá chegar aos 32ºC e a umidade relativa do ar poderá variar entre 34% a 85%.

Alerta

O Cimehgo alerta que neste período de chuvas irregulares, em que não chove de uma vez em todos os lugares, a população deve estar atenta. Isso porque as chuvas podem vir acompanhadas de rajadas de vento, granizo e, em alguns locais, raios.

“A possibilidade de que ocorram tempestades ainda existe, pode cair chuva de granizo em alguns locais. É preciso atenção porque não saímos do período seco, somente estamos em uma semana com as temperaturas mais amenas”, destacou Amorim.