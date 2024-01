Cimehgo emite alerta de alto volume de chuvas e ventos de até 70 km/h para Goiás

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta para o risco de chuvas intensas em grande parte do estado neste sábado (27). Segundo o informe, o volume de chuvas poderá chegar a 80 mm por dia, com raios e rajadas de vento acima dos 70 km/h.

Conforme explicou o Cimehgo, as pancadas de chuva são resultado da influência de um corredor de umidade que sai da região norte, passa sobre o estado de Goiás e chega até a região sudeste do Brasil, a chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Essa condição favorece o aumento de nebulosidade resultando em pancadas de chuvas volumosas em diversas regiões do estado.

"Durante essa semana, nós tivemos a segunda formação de uma zona de convergência, então a gente começou a semana com o avanço da frente fria, áreas de instabilidade, e esse corredor foi se formando e se fortalecendo, até ter uma configuração de ZCAS. Então, essa zona de convergência favorece chuvas mais intensas nas regiões onde ela está posicionada, inclusive, a parte centro-norte do estado, ali pegando Cavalcante, Flores de Goiás e alguns outros municípios”, explicou o gerente do Cimehgo, André Amorim.

Reiterando o alerta do Cimehgo, a região norte de Goiás será a mais afetada pelas fortes chuvas, podendo chegar aos 55 mm neste sábado. Em seguida, vêm as regiões leste e oeste, com 50 mm; região central, com 30 mm; sudoeste, com 20 mm; e sul, com 15 mm.

Já as cidades que onde haverá um volume maior de chuva são: Cristalina (35 mm), Porangatu (30 mm), Rubiataba (23 mm) e Goianésia (20 mm).

Segundo Amorim, de domingo para segunda, essa influência da Zona de Convergência já começa a perder a intensidade no estado, mas ressaltou que, ainda assim, as chuvas devem continuar no estado.