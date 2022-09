Cinco candidatos são barrados pela Lei da Ficha Limpa em Goiás

Cinco candidatos a deputado foram barrados pela lei da Ficha Limpa este ano em Goiás, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Três queriam disputar cadeira na Câmara dos Deputados e dois na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). A lei estabelece inelegibilidade em casos de contas julgadas irregulares ou condenações por colegiado.

O indeferimento do registro do ex-prefeito de Trindade George Morais, marido da deputada federal Flávia Morais (ambos do PDT), candidata à reeleição, já havia acontecido. Ele tenta vaga na Alego. O outro nome barrado na disputa de deputado estadual é o ex- Robson Alves Paulino (PP), que registrou nome de urna como Robson do Baldy. Os dois recorreram das decisões do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO).

Na eleição para deputado federal, dois nomes do MDB e um do Podemos tiveram o registro indeferido por conta da ficha limpa: Edilson Chaves de Araújo, que utilizava nome de Nova Geração, Samuel Pereira da Silva e Carlos Campos Valadares Filho, que registrou-se como Carlos Moro. Este último é o único que não recorreu da decisão. Ele foi substituído pelo partido.

No caso de Paulino, a Justiça apontou que o Tribunal de Contas da União (TCU) julgou irregulares suas contas como presidente da Federação Interestadual dos Mototaxista e Motoboys Autônomos (Fenamoto). A defesa alegou que o acórdão do TCU não demonstra má-fé nem a insanabilidade do vício, além de não haver ação civil pública de reparação de dano ao erário.

Já Edilson teve condenação criminal em 2018 por uso de documento falso. A defesa alega que o processo foi arquivado e que o tipo penal não enseja a inelegibilidade.

Samuel foi condenado na Justiça Federal, como empresário, por esquema de desvio de verbas públicas no município de Mara Rosa. O candidato alegou extinção da punibilidade, mas a Justiça Eleitoral considerou que o efeito da inelegibilidade é mantido.