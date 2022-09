Cinco integrantes de torcida organizada são presos suspeitos de roubar dois garis, em Goiânia

Cinco integrantes da torcida organizada do Atlético-GO foram presos na madrugada desta sexta-feira (2º) suspeitos de terem roubado dois garis, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), as vítimas estavam saindo do trabalho, na Companhia de Urbanização da capital (Comurg), quando foram assaltadas.

“A gente estava saindo do trabalho, parou em uma distribuidora, assim que a gente desceu da moto já deram voz de assalto. Levaram tudo, mochila, celular e carteira. Infelizmente agora a gente não tem liberdade. Saiu do trabalho, direto para casa”, desabafou uma das vítimas à TV Anhanguera.

Em entrevista à TV Anhanguera, o Comando de Patrulhamento Urbano (CPU), do 13º Batalhão da PM, revelou que os suspeitos são integrantes da torcida organizada do Atlético-GO, que teve um confronto pelas semifinais da Sul-Amaricana na noite desta quinta-feira (1º) contra o São Paulo.

Além disso, informaram que os cinco torcedores se reuniram para assistir o jogo e após o fim da partida saíram para assaltar. Os dois funcionários da Comurg estavam em uma distribuidora de bebidas, comemorando o aniversário de um deles, quando um veículo preto parou e anunciou o assalto.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos levaram as duas mochilas e os celulares das vítimas simulando que estavam com armas debaixo da camisa. Os objetos e o veículo usado no assalto foram apreendidos momentos depois durante o patrulhamento da CPU no Jardim Nova Esperança.