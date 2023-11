Cine Astor quer deixar de ser pornô e se tornar espaço cultural do Centro de Goiânia

Quem passa pela porta do Cine Astor, localizado na Rua 9, no Centro, nem desconfia que lá já foi um dos cinemas mais disputados de Goiânia. Há duas décadas com fim específico para exibições de filmes pornôs, o local quer voltar à programação cultural da região. Os proprietários inscreveram um projeto na Lei Paulo Gustavo com a proposta de reforma e requalificação da sala no valor de R$ 750 mil.

A ação, inscrita no edital específico para projetos de dinamização de salas de cinema públicas e privadas, foi selecionada em resultado preliminar. A lista dos projetos aprovados será divulgada pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás) no dia 29 de novembro. Até lá, outros projetos desclassificados podem entrar com recurso para uma possível aprovação.

“O desejo é retomar o cinema de rua enquanto espaço de cultura, com programação cultural, filmes comerciais e promoção educativa”, explica o proprietário do Astor, o empresário Edson Zanini. A ideia de tirar o status de “cinema pornô” para espaço cultural veio após o surgimento do novo plano de revitalização do Centro proposto pela Prefeitura de Goiânia.

Além do Cine Astor, outros projetos de dinamização de salas de cinema também aguardam a aprovação do recurso, a exemplo do Cine Ritz, também no Centro, que propõe a manutenção e funcionamento de salas no valor de R$ 750 mil. Há o Cine Favera Itinerante, que deseja promover a implementação de cinemas de rua e itinerantes no valor de R$ 200 mil. Na mesma linha de execução, o projeto do Cinematopeia objetiva a execução em R$ 200 mil.

O Cine Astor, atualmente com 220 poltronas em sua sala maior, faz parte do grupo de vários cinemas de rua que nasceram em Goiânia nos anos 1970 e 1980 e que, pouco a pouco, perderam público com o crescimento dos shoppings e do esquecimento da região histórica da cidade. Edson Zanini, que desde 2008 toma conta do local, explica que o projeto deseja promover a revitalização do Centro, atraindo mais pessoas em busca de lazer e cultura.

“É um projeto bem elaborado que propõe o retorno ao cinema como ele nasceu, para atrair públicos diversos e retomar o Centro da cidade”, reitera Zanini. Existem ainda contrapartidas sociais relativas ao projeto enviado para a Lei Paulo Gustavo, a exemplo de ingressos sociais e parcerias com escolas, exibições e mostras específicas para o cinema realizado em Goiás e o cinematerna, com projeções de filmes para mães com bebês e crianças.

Lei

O edital ainda está na fase de recurso e segue em análise até as próximas semanas. De acordo com a Secult Goiás, não há nada relacionado a conteúdo adulto na proposta recebida pela secretaria. “O projeto objetiva a revitalização da região central de Goiânia ao levar entretenimento a toda população com valores acessíveis em uma área cultural acessível e inclusiva”, diz a nota.

Fomento que visa oxigenar a economia da produção artística do País, a Lei Paulo Gustavo (LPG) em Goiás promove a diversificação de ações culturais em 20 editais lançados com recursos que somam mais de R$ 62 milhões provenientes do Ministério da Cultura (MinC). Segundo a ministra Margareth Menezes, trata-se de uma vitória do setor que pode garantir a todas as pessoas o direito à cultura. “O nosso objetivo é auxiliar que ele chegue de forma descentralizada”,explica a gestora.



Como é o Cine Astor?

Para adentrar ao Cine Astor hoje, o espectador precisa pagar o ingresso que custa R$ 20. Ao passar pela catraca, dois corredores dão acesso à sala de cinema principal, com 220 assentos. Lá são exibidos filmes com conteúdo pornográfico heterossexual. Uma escadinha dá acesso ao segundo piso, que contém uma sala com menos poltronas e tela menor que projeta filmes de sexo gay. Banheiros e um darkroom (sala escura) completam a experiência do cinema pornô.

Muito comum nos anos 1980 e 1990, os cinemas adultos podem ser encontrados, mesmo que em extinção, em outras capitais brasileiras, como nos centros do Rio de Janeiro e São Paulo. Em Goiânia, além do Astor, o Cine Santa Maria é outra sala que também exibe filmes adultos em sua programação. Localizado na Rua 24, próximo à Av. Anhanguera, o local um dia já serviu de cinema comercial.



Tinha um cinema no meio do caminho

O Cine Astor nasceu em 1979 como uma sala audiovisual que exibia filmes culturais e comerciais. Por lá passaram grandes clássicos do cinema em matinês que reuniam públicos de diferentes lugares da cidade. A história do local mudou em 2001, quando se transformou em cinema com conteúdo adulto. Caso o espaço ganhe os recursos da Lei Paulo Gustavo, o local se juntará ao Cine Ritz como os dois únicos cinemas de rua de Goiânia.

Fazem parte da história de Goiânia outros cinemas que também impulsionavam o entretenimento da região central, a exemplo do Cine Casablanca e do Cine Capri, que atualmente dão lugar a igrejas evangélicas. Já onde abrigava o antigo Cine Frida, na Av. Goiás, funciona uma loja de utensílios domésticos e decoração. O mesmo ocorreu em Campinas, a exemplo do Cine Rio e Cine Campinas, hoje lojas de eletrodomésticos.