Cine Cultura exibe mostra de animação gratuita neste sábado

Tem programação gratuita neste sábado (28), no Cine Cultura, com exibição da 16ª edição do Dia Internacional da Animação (DIA). No roteiro estão doze produções nacionais e cinco internacionais, com sessões a partir das 19h. A mostra também terá espaço na Vila Cultural Cora Coralina, com exibições às 14h.



A Mostra de Animação é realizada anualmente, no mês de outubro, e foi criada em 2002, pela Associação Internacional do Filme de Animação (Asifa), e acontece em mais de 30 países simultaneamente. No Brasil, a data foi adotada em 2004, pela Associação Brasileira de Cinema (ABCA), que coordena nacionalmente o evento com a participação de mais de 200 cidades.



Em Goiânia, o DIA é organizado e coordenado pela MMarte Produções e Na Toca Produções, com apoio da Escola Goiana de Desenho Animado, e da prefeitura.



A Mostra Infantil tem classificação indicativa livre, com início às 14h, na Vila Cultural Cora Coralina. A iniciativa tem parceria com o 7º SAP / Mercado Audiovisual Centro Oeste, com oito filmes na grade, vindos de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pará e Espírito Santo.



São elas: Tardes no Escarafuncha (Fernando Ferreira Garróz), Flores da Macambira (Crianças e adolescentes da comunidade de Macambira/RN – Projeto Animação Ambiental), Contos Mirabolantes – O Olho do Mapinguari (Andrei Miralha e Petronio Medeiros), Palavras Mágicas (Carlon Hardt), Lucinéia (Luah Garcia), Os Macurus (Julia Vellutini e Mateus de Jesus), Memórias da Infância (Alunas e alunos da EMEF Manuel Pereira Ramalho/ Ribeirão Vermelho-MG – Projeto Animação IMA) e Anacleto, o Balão (Carol Sakura e Walkir Fernandes). Link com as sinopses: https://diadaanimacao.com.br/filmes-2023/mostra-infantil/.



A Mostra Nacional tem classificação indicativa de 14 anos, e sessões às 19h, no Cine Cultura, com exibição de doze filmes vindos do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Paraná.



São eles: Azul Royal (Carlon Hardt), Ciranda Feiticeira (Lula Gonzaga e Tiago Delácio), Pressure (Che Marcheti), Plástico Bolha (Toni Soares), Diamantes de Acayaca (Fernanda Roque e Francisco Franco), Egrégora (Etienne Tavares), Estela – A menina Maraguá (Sofy Mazaro), Lucinéia (Luah Garcia), Um findi (Helena Coelho e Rebeca Nigri), Terça, Bar e Bebidas (Beatriz Filizola e Emilli Assis), Metamorfose (Gabrieu Algusto) e Carcinização (Denis Souza). Link com as sinopses: https://diadaanimacao.com.br/filmes-2023/mostra-nacional/.



Já a Mostra Internacional tem classificação indicativa de 12 anos, com sessões às 20h, no Cine Cultura. A Mostra Internacional contará com cinco produções: Take Rabbit (Peter Peake/ Inglaterra), Las Pericpecias de Sir Percival (Becho Lo Bianco, Mariano Bergara e Javier Mrad/ Argentina), Forgotten (Mawrgan Shaw/ Austrália e Canadá), Ana Spud (Ed Foster/ Inglaterra) e Viaje a Marte (Juan Pablo Zaramella/ Argentina). Link com as sinopses: https://diadaanimacao.com.br/filmes-2023/mostra-internacional/.



Serviço: 16º Dia Internacional da Animação - DIA

Data: Sábado (28/10)

Locais de exibição dos filmes: Cine Cultura – Praça Cívica e Vila Cultural Cora Coralina - Rua 3, Centro

Mais informações: http://diadaanimacaogoiania.blogspot.com/ ou @mmarte_producoes (Instagram)

Entrada gratuita