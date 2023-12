Cine Cultura exibe mostra de cinema Crash com entrada gratuita

A programação do Cine Cultura desta semana traz o relançamento de Durval Discos, sucesso de Anna Muylaert que completa 20 anos em 2023. A semana ainda conta com a 15ª edição da Crash – Mostra Internacional de Cinema Fantástico, que será realizada entre esta quinta-feira e domingo, 07 a 10 de dezembro, com sessões gratuitas.

A Crash é voltada a filmes de gênero fantástico e de horror, desta vez trazendo, além das mostras competitivas de curtas e longas, uma homenagem ao cinema de Dennison Ramalho e sessões especiais dedicadas a produções da Troma, estúdio especializado no gênero.

Mais informações e a programação completa da 15ª edição da Crash pode ser conferida site https://www.mostracrash.com. No roteiro do Cine Cultura também seguem em exibição os longas-metragens Tia Virgínia, As Oito Montanhas, e Samsara - Jornada da Alma.

Programação de 07 a 13/12

Dia 07/12

14h - As Oito Montanhas (14 anos)

16h45 – Tia Virgínia (12 anos)

19h - 15ª Crash - Mostra Internacional de Cinema Fantástico - sessão de abertura:

- Curta-metragem Ninjas (25 min, 18 anos) + longa Morto Não Fala (110 min, 18 anos) + debate com diretor Dennison Ramalho

Dia 08/12

15h30 - 15ª Crash - Documentários: É Tudo Mentira (16 anos)

17h30 - 15ª Crash - Curtas 1: Presenças Estranhas (16 anos)

19h30 - 15ª Crash - Longa 1: A Outra Forma (Livre)

21h - 15ª Crash - Especial Troma 1: A Maldição do Homem-Cervo (18 anos)

Dia 09/12

15h30 - 15ª Crash - Curtas 2: Morrendo de Medo (16 anos)

17h30 - 15ª Crash - Curtas 3: O Horror Nosso de Cada Dia (16 anos)

19h30 - 15ª Crash - Longa 3: Casa Izabel (14 anos)

21h - 15ª Crash - especial Troma 2: Morte Pela Tentação (18 anos)

Dia 10/12

14h - Mostra PCD (14 anos)

15h30 - 15ª Crash - Curtas 4: Fantástica Animação (16 anos)

17h30 - 15ª Crash - Longa 4: Nova Religião (18 anos)

19h30 - 15ª Crash - Longa 5: 2551.02 - A Orgia dos Malditos (18 anos)

21h - 15ª Crash - Especial Troma 3: Herdeiros do Mal (18 anos)

De 11/12 a 13/12

14h - Durval Discos (12 anos)

16h - Samsara - Jornada da Alma (12 anos)

18h15 - Tia Virgínia (12 anos)

20h15 - Durval Discos (12 anos)