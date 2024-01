Cine Cultura oferece programação especial de férias com entrada gratuita

De 17 e 26 de janeiro, o Cine Cultura oferece uma programação especial para crianças e pais que curtem dias de folga na capital. A iniciativa batizada de "Férias Animadas" coloca em cartaz oito filmes de grande sucesso nos cinemas. A classificação indicativa de todas as obras é livre, ou seja, não há restrição de idade, e a entrada é gratuita em todas as sessões.

Os títulos escolhidos são: A fuga das galinhas; A noiva cadáver; Bernardo e Bianca; Mogli: o menino lobo; Meu vizinho Totoro; Mulan; Procurando Nemo; e Serviço de entregas da Kiki. As sessões, sempre às 10 horas, contam com versões dubladas.



Unidade da Secretaria de Estado da Cultura, o Cine Cultura está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica (Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira), no Setor Central, em Goiânia.



Confira a programação abaixo:



17/01 - Quarta-feira

10h00 - MOGLI: O MENINO LOBO (Livre)



18/01 - Quinta-feira

10h00 - A FUGA DAS GALINHAS (Livre)



19/01 - Sexta-feira

10h00 - MEU VIZINHO TOTORO (Livre)



22/01 - Segunda-feira

10h00 - BERNARDO E BIANCA (Livre)



23/01 - Terça-feira

10h00 - SERVIÇO DE ENTREGAS DA KIKI (Livre)



24/01 - Quarta-feira

10h00 - A NOIVA CADÁVER (Livre)



25/01 - Quinta-feira

10h00 - MULAN (Livre)



26/01 - Sexta-feira

10h00 - PROCURANDO NEMO (Livre)



Serviço: Férias Animadas no Cine Cultura

Sessões dubladas

Data: 17/01 a 26/01

Horário: 10 horas

Entrada gratuita

Local: Centro Cultural Marietta Telles Machado - Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, St. Central, Goiânia - GO