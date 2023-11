Cine Cultura recebe o Festival Varilux de Cinema Francês

O Festival Varilux, maior festival de cinema francês do Brasil, chega ao Cine Cultura nesta quinta-feira (23). Serão exibidos na programação longas-metragens distribuídos em quatro sessões por dia, incluindo Culpa e Desejo, novo filme de Catherine Breillat, e o clássico E Deus Criou a Mulher, de Roger Vadim e um dos filmes que eternizou Brigitte Bardot no cinema.

10ª edição do festival apresenta uma seleção de 19 filmes recentes e inéditos no Brasil. O roteiro de exibição segue até o dia 6 de dezembro, para deleite dos apreciadores da sétima arte. Mais informações e sinopses e fotos podem ser conferidas no site do festival: https://variluxcinefrances.com/2023.

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e funciona no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, inclusive nos fins de semana. O ingresso para as sessões do Varilux será R$ 16 (inteira), e R$ 8 (meia), e devem ser adquiridos na bilheteria da unidade, apenas em dinheiro. Lembrando que toda segunda-feira tem ingresso único de meia-entrada.

Confira a programação:

23/11 - Quinta-feira

- 14h: Sob as Estrelas (2023, 110 min, livre, dir: Sébastien Tulard)

- 16h15: O Renascimento (2023, 95 min, livre, dir: Rémi Bezançon)

- 18h20: O Livro da Discórdia (2023, 97 min, livre, dir: Baya Kasmi)

- 20h25: A Musa de Bonnard (2023, 122 min, 14 anos, dir: Martin Provost)

24/11 - Sexta-feira

- 14h: O Livro da Discórdia (2023, 97 min, livre, dir: Baya Kasmi)

- 16h05: O Astronauta (2022, 110 min, livre, dir: Nicolas Giraud)

- 18h20: Crônica de Uma Relação Passageira (2022, 100 min, 14 anos, dir: Emmanuel Mouret)

- 20h25: O Desafio de Marguerite (2023, 112 min, 14 anos, dir: Anne Novion)

25/11 - Sábado

- 14h: Almas Gêmeas (2023, 100 min, 14 anos, dir: André Téchiné)

- 16h05: Conduzindo Madeleine (2022, 91 min, livre, dir: Christian Carion)

- 18h: Maestro(s) (2022, 96 min, livre, dir: Bruno Chiche)

- 19h55: As Bestas (2022, 137 min, 14 anos, dir: Rodrigo Sorogoyen)

26/11 - Domingo

- 14h: A Viagem de Ernesto e Celestine (2022, 81 min, livre, dir: Julien Chheng e Jean-Christophe Roger)

- 15h45: Meu Novo Brinquedo (2022, 112 min, livre, dir: James Huth)

- 18h: Making Of (2023, 119 min, livre, dir: Cédric Kahn)

- 20h25: Crônica de Uma Relação Passageira (2022, 100 min, 14 anos, dir: Emmanuel Mouret)

27/11 - Segunda-feira

- 14h: Disfarce Divino (2023, 98 min, 14 anos, dir: Virginie Sauveur)

- 16h05: A Musa de Bonnard (2023, 122 min, 14 anos, dir: Martin Provost)

- 18h35: O Renascimento (2023, 95 min, livre, dir: Rémi Bezançon)

- 20h40: Culpa e Desejo (2023, 104 min, 16 anos, dir: Catherine Breillat)

28/11 - Terça-feira

- 13h: Orlando, Minha Biografia Política (2023, 98 min, 14 anos, dir: Paul B. Preciado)

- 15h05: Memórias de Paris (2022, 105 min, 14 anos, dir: Alice Winocour)

- 17h15: As Bestas (2022, 137 min, 14 anos, dir: Rodrigo Sorogoyen)

- 20h: Sob as Estrelas (2023, 110 min, livre, dir: Sébastien Tulard)

29/11 - Quarta-feira

- 13h: A Musa de Bonnard (2023, 122 min, 14 anos, dir: Martin Provost)

- 15h30: O Renascimento (2023, 95 min, livre, dir: Rémi Bezançon)

- 17h35: Meu Novo Brinquedo (2022, 112 min, livre, dir: James Huth)

- 19h50: Maestro(s) (2022, 96 min, livre, dir: Bruno Chiche)

30/11 - Quinta-feira

- 14h: O Desafio de Marguerite (2023, 112 min, 14 anos, dir: Anne Novion)

- 16h15: Disfarce Divino (2023, 98 min, 14 anos, dir: Virginie Sauveur)

- 18h20: Conduzindo Madeleine (2022, 91 min, livre, dir: Christian Carion)

- 20h20: O Livro da Discórdia (2023, 97 min, livre, dir: Baya Kasmi)

01/12 - Sexta-feira

- 14h: Crônica de Uma Relação Passageira (2022, 100 min, 14 anos, dir: Emmanuel Mouret)

- 16h05: Memórias de Paris (2022, 105 min, 14 anos, dir: Alice Winocour)

- 18h15: Almas Gêmeas (2023, 100 min, 14 anos, dir: André Téchiné)

- 20h15: As Bestas (2022, 137 min, 14 anos, dir: Rodrigo Sorogoyen)

02/12 - Sábado

- 13h30: Meu Novo Brinquedo (2022, 112 min, livre, dir: James Huth)

- 15h45: Making Of (2023, 119 min, livre, dir: Cédric Kahn)

- 18h10: Sob as Estrelas (2023, 110 min, livre, dir: Sébastien Tulard)

- 20h25: Culpa e Desejo (2023, 104 min, 16 anos, dir: Catherine Breillat)

03/12 - Domingo

- 14h: O Desafio de Marguerite (2023, 112 min, 14 anos, dir: Anne Novion)

- 16h15: O Astronauta (2022, 110 min, livre, dir: Nicolas Giraud)

- 18h30: Clássico: E Deus Criou a Mulher (1956, 95 min, 14 anos, dir: Roger Vadim)

- 20h30: Maestro(s) (2022, 96 min, livre, dir: Bruno Chiche)

04/12 - Segunda-feira

- 14h: A Viagem de Ernesto e Celestine (2022, 81 min, livre, dir: Julien Chheng e Jean-Christophe Roger)

- 15h45: Conduzindo Madeleine (2022, 91 min, livre, dir: Christian Carion)

- 17h40: Crônica de Uma Relação Passageira (2022, 100 min, 14 anos, dir: Emmanuel Mouret)

- 19h45: Making Of (2023, 119 min, livre, dir: Cédric Kahn)

05/12 - Terça-feira

- 14h: Sob as Estrelas (2023, 110 min, livre, dir: Sébastien Tulard)

- 16h15: Memórias de Paris (2022, 105 min, 14 anos, dir: Alice Winocour)

- 18h25: O Astronauta (2022, 110 min, livre, dir: Nicolas Giraud)

- 20h40: Almas Gêmeas (2023, 100 min, 14 anos, dir: André Téchiné)

06/12 - Quarta-feira

- 13h: As Bestas (2022, 137 min, 14 anos, dir: rodrigo sorogoyen)

- 15h45: Making Of (2023, 119 min, livre, dir: cédric kahn)

- 18h10: Disfarce Divino (2023, 98 min, 14 anos, dir: virginie sauveur)

- 20h15: Orlando, Minha Biografia Política (2023, 98 min, 14 anos, dir: Paul B. Preciado)