Cine Goiás Itinerante chega em Faina nesta terça-feira

O projeto Cine Goiás Itinerante, iniciativa do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), chega ao município de Faina nesta terça-feira (27) e fica até quinta-feira (29). Os distritos de Santa Rita, Bela Vista e Caiçara receberão sessões gratuitas de cinema e na quarta-feira (28) haverá oficina de Stop Motion em Faina, às 13h.



O Cine Goiás Itinerante tem levado, mensalmente, entretenimento por meio do cinema, principalmente para alunos das redes municipal e estadual de ensino do interior e para a população mais vulnerável. Os filmes que serão exibidos são curtas realizados em Faina e uma rica programação infantil.



A oficina de stop motion tem o intuito de apresentar uma introdução à técnica de criação de filmes por meio de fotos junto com um exercício interativo dos fundamentos básicos para a criação de uma animação utilizando objetos recicláveis.

Além de estimular o interesse pela arte de animação cinematográfica e desenvolver capacidades criativas de trabalho em grupo, a atividade ainda conscientiza os jovens sobre a importância da reciclagem para a conservação do meio ambiente.



A próxima cidade a receber o projeto será São Luiz do Norte, a 235 km de Goiânia, entre os dias 05 e 07 de março. Gestores municipais que tenham interesse em realizar a exibição de filmes em suas cidades devem fazer as solicitações pelo site Mapa Goiano.



O projeto

O Cine Goiás Itinerante tem o objetivo de democratizar o acesso ao audiovisual no interior do Estado, divulgar o cinema ambiental e capacitar profissionais da área. Os pilares do programa são a exibição de filmes que participaram do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) e ações de qualificação e promoção da arte cinematográfica para a população. A iniciativa já atendeu mais de 150 municípios.