Cine Ritz reabre as portas após ficar 24h interditado por falta de alvará

Após uma breve interdição, o Cine Ritz, cinema de rua localizado no Centro de Goiânia, anunciou a sua reabertura nesta sexta-feira (4), através de uma postagem nas redes sociais. O anúncio veio após a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitacional (Seplanh), ter interditado o local na quinta-feira (3), por falta de alvará de funcionamento.

A interdição havia movimentado as redes sociais pelo fato do estabelecimento ser o último cinema comercial de rua em atividade na capital. Inaugurado em 1989, o Ritz marcou a vida de diferentes gerações de goianienses, muitas das quais tiveram sua primeira experiência com a sétima arte através das salas de exibição.

É o caso do arquiteto e urbanista Leandro Augusto Ferreira França, que presenciou sua primeira sessão de cinema no Cine Ritz. “Lembro que era 1 ou 2 reais o ingresso para ver um filme, e foi lá no Ritz que minha mãe me levou para a minha primeira vez”, relata Leandro. A memória afetiva do arquiteto com o local é grande, com várias de suas lembranças de infância sendo atribuídas ao Cine Ritz. “Na porta do cinema, minha mãe comprou uma pipoca e me perguntou o que eu queria assistir. Salvo engano, uma das opções era Power Rangers e a outra era um filme de cachorro”, conta.

Leandro argumenta que o centro de uma cidade possui uma base social representante de uma época. “Isso carimba ali uma identidade histórica, arquitetônica no começo da cidade. Cada edificação é importante para o todo”, diz. Ele acrescenta que, quanto menos espaços de encontro sobrarem na cidade, ela só terá a perder. “Através destes espaços é possível trazer mais segurança e mais visão para um poder público levar benfeitorias”, afirma.

O professor da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da Universidade Federal de Goiás (UFG), Rodrigo Cássio Oliveira, de 39 anos, considera o Cine Ritz um patrimônio dos goianos. “Eu costumava ir às salas, levado pela minha mãe, para assistir filmes infantis nos anos 1980, como Os Trapalhões, que foram a minha descoberta do cinema. Tinha 5, 6 anos de idade”, relata. Para ele, as memórias afetivas imprimem um valor simbólico nas pessoas que frequentam o local. “Os goianos da minha geração certamente devem se lembrar do lugar no mesmo sentido que eu, de ter ido lá durante a infância”, diz.

Além disso, Rodrigo destaca a importância histórica do Cine Ritz. “Ele ainda tem um papel de representar um tipo de experiência cinematográfica que caiu em desuso, desde que os shoppings passaram a ser os espaços principais para assistir filmes”, afirma. Comparando com os cinemas de rede, Rodrigo os vê como um processo natural. “As salas sempre foram se adaptando juntamente com a maneira de se fazer cinema ao longo dos anos. Por isso, os cinemas de rua comerciais ficaram para trás, historicamente, mas isso não significa que eles deveriam deixar de existir.”

Interdição

O Cine Ritz foi interditado pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Seplanh, na quinta-feira (3). Em nota, a pasta explica que a ação ocorreu por uma recomendação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), que requisitou cópias dos alvarás de funcionamento “de cada uma das empresas de salas de cinema” na capital, além de esclarecimentos sobre a acessibilidade das mesmas.

De acordo com a pasta, o Cine Ritz foi autuado em 2019, por exercer atividade comercial sem a devida autorização do poder público. No mesmo ano, foi aberto um processo junto à Prefeitura de Goiânia para licenciamento. Entretanto, o processo foi arquivado, pois os responsáveis não sanaram nenhuma das pendências apontadas nos autos.

Durante uma visita técnica em janeiro de 2023, auditores fiscais constataram que o estabelecimento não possuía um Alvará de Funcionamento e Localização. Além disso, a recomendação do MP-GO diz respeito a um Inquérito Civil Público instaurado para “investigar as condições de acessibilidade nos cinemas da capital, sobretudo no que se refere à falta de recursos audiovisuais adequados, piso tátil e demais condições para atender às pessoas com deficiência auditiva”, e também garantir a segurança dos cidadãos.

Em nota, a Secretaria Municipal de Cultura (Secult) afirma que uniu forças com a Seplanh para promover a desinterdição imediata do Cine Ritz. “As providências foram tomadas como medida emergencial dada a importância cultural do espaço, bem como o atual trabalho da Prefeitura de Goiânia pela requalificação do centro da capital.”

A reportagem não conseguiu contato com os responsáveis pelo cinema. Por meio das redes sociais, a administração agradeceu a prontidão das secretarias municipais em ajudar a resolver a questão. No entanto, a postagem não diz quando as exigências cobradas seriam resolvidas.

Na postagem, a administração aprecia o afeto que os clientes têm com o lugar. “O Cine Ritz não morrerá. Este fato revelou apenas uma certeza para nós: que é um dos cinemas mais queridos e importantes do Brasil. Não somente de Goiânia.”

A publicação lembra os percalços enfrentados durante a pandemia, que forçou a suspensão do funcionamento do local por mais de dois anos. “Estamos agradecidos e agraciados por essa rede de apoio que se formou nesses 34 anos de existência.”